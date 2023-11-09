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Налоговые проверки возвращаются: Рада одобрила законопроект
Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №10016-д, предусматривающий частичное возвращение документальных налоговых проверок. Об этом 9 ноября сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
По сравнению с версией, принятой в первом чтении, в документе прописано, что возобновление проверок состоится не с 1 ноября, а с 1 декабря.
Также предусмотрено, что мораторий на проверки ФЛП первой и второй групп будет сохранен до декабря 2024 года (ранее предлагалось сохранить до августа 2024-го).
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В конце июня Верховная Рада приняла законопроект о возвращении довоенных налогов, однако перед голосованием из документа исключили возобновление налоговых проверок для крупного бизнеса. Проект предусмотрел возобновление проверок только для производителей подакцизных товаров (алкоголь, табак, горючее), а также предприятий, работающих в сферах игорного бизнеса и финансовых услуг.
В октябре парламент поддержал в первом чтении законопроект о возвращении документальных плановых проверок для тех плательщиков, которые за 2021 год имели:
- вдвое большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;
- уровень уплаты налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость менее 50% по отрасли;
- годовой доход более чем в 10 млн грн, а общую сумму расходов – более 75% суммы такого дохода.
Предполагалось, что эти изменения начнут действовать с 1 ноября, однако к тому времени Рада не рассмотрела проект во втором чтении.