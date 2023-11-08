Кабмин утвердил новые показатели для автоматической регистрации налоговых накладных

Правительство внесло изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 11 декабря 2019 г. № 1165, направленные, в частности, на увеличение количества плательщиков, которые будут регистрировать налоговые накладные по новым показателям автоматически.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что новые показатели положительной налоговой истории позволят регистрировать налоговые накладные/расчеты корректировки в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) в автоматическом режиме.

Что изменится

Новая положительная налоговая история предусматривает, в частности, что налогоплательщик в течение шести последовательных месяцев производит приобретение и поставку одних и тех же товаров/услуг в объемах не менее 75% от общего объема операций в этом периоде.

Также плательщик имеет налоговую нагрузку более 5% и объем налога на добавленную стоимость по зарегистрированным НН/РК текущего месяца не превышает наибольшую сумму налога на добавленную стоимость по зарегистрированным НН/РК за последние 12 месяцев.

Кроме того, налогоплательщиком одновременно выполняются следующие условия:

по всем НН/РК в течение до 180 дней, предшествующих дате принятия НН/РК для регистрации в ЕРНН, плательщиком налога представлены объяснения и копии документов;

комиссией регионального уровня принято решение о регистрации НН/РК или комиссией центрального уровня принято решение об удовлетворении жалобы и отмене решения об отказе в регистрации НН/РК;

объем налога на добавленную стоимость по зарегистрированным НН/РК текущего месяца не превышает наибольшую сумму налога на добавленную стоимость по зарегистрированным НН/РК за последние 12 месяцев;

ежемесячный объем поставок в НН/РК по операциям последних 6-ти отчетных периодов, предшествующих текущему, превышает 500 тыс. грн.

Положительная налоговая история также предусматривает, что плательщик в течение трех лет не имел задолженности по уплате налогов, не нарушал сроки подачи отчетности и сроки регистрации налоговых накладных, а также:

среднемесячный объем поставок, указанный в НН/РК, зарегистрированных в ЕРНН превышает 500 тыс. гривен;



налоговую нагрузку более 5 процентов;

объем налога на добавленную стоимость по зарегистрированным НН/РК текущего месяца не превышает наибольшую сумму налога на добавленную стоимость по зарегистрированным НН/РК за последние 12 месяцев.

Кроме того, налогоплательщиком одновременно выполняются условия (сейчас этот показатель является признаком безусловной регистрации налоговой накладной/расчета корректировки):

уплата налога на добавленную стоимость за последние 12 месяцев в размере более 1 млн. грн;

налоговая нагрузка за последние 12 месяцев составляет более 5%.

"То есть один из признаков безусловной регистрации "перенесен" в положительную налоговую историю, чем устанавливается предохранитель для использования рискового налогового кредита плательщиками, которые при уплате 1 млн грн за последние 12 месяцев регистрируют налоговые накладные/расчеты корректировки по этому признаку безусловной регистрации. При этом, для добродетельных плательщиков возможность автоматической регистрации налоговых накладных остается", - объясняют в Минфине.

Там отмечают, что соответствующими изменениями будут созданы благоприятные условия для добросовестных плательщиков налога на добавленную стоимость по регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в ЕРНН.

Напомним, недавно Финансовый комитет Верховной Рады одобрил доработанную редакцию законопроекта №10016-д по возобновлению налоговых проверок.

В документе, который парламент должен рассмотреть во втором чтении, прописаны следующие изменения:

срок возвращения документальных плановых налоговых проверок перенесен с 1 ноября на 1 декабря;

мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы сохраняется до декабря 2024 года.

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