Кабмин планирует расширить круг плательщиков земельного налога

Кабинет министров планирует расширить применение земельного налога на земли природно-заповедного фонда. Соответствующий законопроект №10198 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно его заявлению, этот законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения земель природно-заповедного фонда земельным налогом.

Мельничук отметил, что этот законопроект имеет целью поддержку и обеспечение надлежащего уровня функционирования учреждений природно-заповедного фонда и нормирование налоговой нагрузки на них.

Он добавил, что согласно этому документу предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и установить ставки земельного налога для земельных участков, входящих в состав земель природно-заповедного фонда, в размере не более 0,1% от их нормативной денежной оценки.

Напомним, Верховная Рада 27 июля приняла в целом законопроект №7588 о реформировании системы управления государственными землями сельхозназначения, находящихся на праве постоянного пользования (ППК) – специфическом механизме земельных отношений, история которого ведет начало в 90-х годах.

Кроме этого, Кабинет министров Украины утвердил постановление №1078 о реализации пилотного проекта массовой оценки земель. Согласно правительственному документу, результаты массовой оценки земель будут использоваться в качестве основы для исчисления налогов и сборов за земельные паи.