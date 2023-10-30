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Кабмин планирует расширить круг плательщиков земельного налога
Кабинет министров планирует расширить применение земельного налога на земли природно-заповедного фонда. Соответствующий законопроект №10198 уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Согласно его заявлению, этот законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения земель природно-заповедного фонда земельным налогом.
Мельничук отметил, что этот законопроект имеет целью поддержку и обеспечение надлежащего уровня функционирования учреждений природно-заповедного фонда и нормирование налоговой нагрузки на них.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что согласно этому документу предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и установить ставки земельного налога для земельных участков, входящих в состав земель природно-заповедного фонда, в размере не более 0,1% от их нормативной денежной оценки.
Напомним, Верховная Рада 27 июля приняла в целом законопроект №7588 о реформировании системы управления государственными землями сельхозназначения, находящихся на праве постоянного пользования (ППК) – специфическом механизме земельных отношений, история которого ведет начало в 90-х годах.
Кроме этого, Кабинет министров Украины утвердил постановление №1078 о реализации пилотного проекта массовой оценки земель. Согласно правительственному документу, результаты массовой оценки земель будут использоваться в качестве основы для исчисления налогов и сборов за земельные паи.