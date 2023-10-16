Кабмин запускает пилотный проект массовой оценки земель

Кабинет Министров Украины утвердил постановление №1078 о реализации пилотного проекта массовой оценки земель. Согласно правительственному документу, результаты массовой оценки земель будут использоваться в качестве основы для исчисления налогов и сборов за земельные паи.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Пилотный проект предусматривает создание геоинформационной системы массовой оценки земель, которая будет интегрирована с программным обеспечением Государственного земельного кадастра, разработка математико-статистической модели для проведения массовой оценки земель, создание автоматизированной системы для расчета и обновление показателей массовой оценки земель и разработка предложений по использованию результатов массовой оценки земель для целей налогообложения платой за землю.

Продолжительность реализации проекта – 11 месяцев.

Сообщается, что данное постановление разработано в соответствии с требованиями раздела VI "Заключительные положения" Закона Украины "Об оценке земель", предусматривающим утверждение Порядка реализации пилотного проекта по проведению массовой оценки земель.

Отметим, что Государственная служба по геодезии и картографии создала цифровую топографическую карту масштаба 1:50 000 и базу топографических данных на территорию страны.

На публичной кадастровой карте Украины появился новый слой "Информация о разделе земель на паи", содержащий данные об отдельных коллективных сельскохозяйственных предприятиях и ссылку на загрузку с портала метаданных проектов землеустройства, на основе которых были выделены земельные паи работникам бывших колхозов.

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