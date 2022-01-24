Госгеокадастр создал топографическую карту Украины

Государственная служба по геодезии и картографии создала цифровую топографическую карту масштабом 1:50 000 и базу топографических данных на всю территорию страны.

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, результаты создания основной государственной топографической карты будут представлены 27 января 2022 года.

"Предоставление доступа пользователям и использование ими основной государственной топографической карты обеспечит единую картографическую основу для держателей геопространственных данных на центральном и местном уровне", – рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Тарас Дзьоба.

По его словам, это позволит избежать несовместимости картографической основы и будет способствовать созданию наборов геопространственных данных и их интеграции в национальную инфраструктуру геопространственных данных.

Кроме того, в будущем Госгеокадастр организует топографический мониторинг указанной карты, что позволит использовать ее как надежный официальный государственный источник топографических данных для всей территории Украины, в том числе для территориальных громад.

Напомним, на публичной кадастровой карте Украины появился новый слой "Информация о разделении земель на паи", содержащий данные об отдельных коллективных сельскохозяйственных предприятиях и ссылку на загрузку с портала метаданных проектов землеустройства, на основе которых были выделены земельные паи работникам бывших колхозов.

Ранее сообщалось, что на публичной кадастровой карте Украины появился слой, отображающий границы территориальных общин по новому административному делению, введенному в 2020 году.

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