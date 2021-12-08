В Украине изменят алгоритм оценки стоимости земли — Минагрополитики

На сегодняшний день в Украине зарегистрировано почти 60 тысяч сделок по купле-продаже земли, которыми охвачено более 150 тысяч гектаров земли.

Об этом на 5-м Земельном штабе заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

По его словам, средняя цена за гектар продолжает расти: на сегодняшний день она составляет почти 40 тысяч грн.

Министр отметил, что в электронной системе Прозорро.Продажи на сегодняшний день опубликовано 1 тысяча 542 аукциона по продаже земли. К этому времени успешно состоялись 202 земельных торга.

Всего в разных регионах Украины предлагается в качестве лотов почти 8 тысяч гектаров земельных участков общей стоимостью 570 млн грн.

"Что самое главное – динамика по цене постоянно идет вверх, а все лоты реализуются на рост цены, который в итоге достигает в среднем 217%", – подчеркнул Лещенко.

Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, одним из вопросов, обсужденных на 5-м Земельном штабе, было изменение алгоритма оценки, используемого модулем электронного определения оценочной стоимости земли Фондом госимущества.

В связи с этим заместитель главы Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко, Минагрополитики и Госгеокадастр наработали весь пакет документов, необходимых для обоснования и изменения этого алгоритма. И уже скоро Фонд госимущества введет эти изменения.

"Будут использоваться более усредненные значения, что будет предотвращать случаи необоснованного завышения оценочной стоимости и, соответственно, случающихся сегодня налоговых платежей", – рассказал Мирошниченко.

Кроме того, чиновник рассказал о получении со стороны банков доступа к Государственному земельному кадастру через API в разрезе информации о наличии специальных разрешений на пользование недрами и составе угодий земельных участков.

Он подчеркнул, что банки сегодня могут с легкостью получить информацию об угодьях земельных участков. Для этого следует воспользоваться процедурой, предусмотренной пунктом 188 Порядка ведения Государственного земельного кадастра: подать заявление по форме приложения 54. В частности, два банка это уже сделали.

"Что касается информации о спецразрешениях на пользование недрами и составе угодий земельных участков, то эта информация доступна через Публичную кадастровую карту и в выдержках из Государственного земельного кадастра о земельном участке. Других форм получения соответствующих данных законодательством, к сожалению, сегодня не предусматривается. Госгеокадастр работает над соответствующими законодательными изменениями. Надеемся на их принятие в ближайшие месяцы", – добавил он.

Участники Земельного штаба обозначили еще две проблемы, решение которых требует консолидации усилий Минагрополитики, Госгеокадастра, Минюста и других государственных органов: выработка единой позиции в подходах, позволяющих юридическим лицам приобретать право на непаевые земли сельскохозяйственного назначения, а также возможность обмена земельных участков и их консолидации в пределах массива земель сельхозназначения.

Ранее глава правления Укргазбанка Андрей Кравец заявил, что возможности банков по выдаче кредитов на покупку земли препятствует закон о потребительском кредитовании.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 16 августа в Украине заключено 7 тысяч 112 сделок на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

С 1 июля в Украине вступил в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной Радой в конце марта 2020 года и положивший конец мораторию, действовавшему с 2001 года.

Закон предоставляет владельцам участков (паев) право на их продажу: до этого в Украине можно было лишь передавать сельхозземли в аренду путем заключения долгосрочных договоров.