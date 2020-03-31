Рада после восьми часов правок приняла закон о рынке земли: за — 259 депутатов

Верховная Рада Украины в ночь с 30 на 31 марта приняла закон о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 депутатов, передает "Громадське".

Этот закон предоставляет владельцам сельскохозяйственной земли право на продажу своих участков (паев), а также покупать землю. Раньше люди могли передавать землю только путем долгосрочных договоров аренды, которые порой заключались на десятки лет.

Мораторий (запрет) на продажу земли действовал в Украине с 2001 года. Сначала его продлили до 2005 года — до того времени в Украине должны разработать закон об обороте сельскохозяйственных земель и ввести рынок. Однако этого не произошло, потому мораторий продолжали ежегодно на 1 год. Последний раз мораторий на продажу земли продлили до конца 2019 года, однако рынок земли не заработает, пока не будет принят закон об обороте земли.

Право на покупку и продажу сельскохозяйственной земли позволяет полноценное владение земельными паями и открывает возможности для использования земли в качестве залога для кредита.

В то же время в обществе существуют опасения того, что открытие рынка земли приведет к тому, что "всю землю выкупят олигархи, транснациональные компании и иностранцы". Отметим, что предоставление права на покупку и продажу земли не означает, что владельцы земельных паев потеряют право на пользование ими. Другими словами, ничто не может заставить человека продать свой пай.

Законопроект приняли в обновленной, "компромиссной" редакции. Она предусматривает, что рынок должен заработать с 1 июля 2021 года (ранее должен был заработать с 1 октября 2020 года) после чего еще два года только физические лица смогут покупать землю, и не более 100 гектаров.

Для юридических лиц рынок земли должен заработать с 2024 года. При этом в своей собственности компании смогут концентрировать в 10000 гектаров. К законопроекту о рынке земли депутаты подали 4018 поправок. По состоянию на 6 марта депутаты успели рассмотреть лишь 3298 поправок. Остальные поправки рассматривали в течение 30 марта. Завершили рассмотрение законопроекта 31 марта в 00:40.

Рада рассматривала законопроект о рынке земли с 6 февраля 2020 года. Всего за это время состоялось 10 сессионных дней, когда Рада проводит голосование. Остальное время депутаты работали или в комитетах, или с избирателями.

Отметим, что согласно социологическим опросам "Центра Разумкова", только 21,4% украинцев поддерживают введение рынка сельскохозяйственного назначения.