Политика 1 час назад

Рада после восьми часов правок приняла закон о рынке земли: за — 259 депутатов

Таким образом был снят почти 20-летний мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения

Рада после восьми часов правок приняла закон о рынке земли: за — 259 депутатов Рада после восьми часов правок приняла закон о рынке земли: за — 259 депутатов
Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины в ночь с 30 на 31 марта приняла закон о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 депутатов, передает "Громадське". 

Этот закон предоставляет владельцам сельскохозяйственной земли право на продажу своих участков (паев), а также покупать землю. Раньше люди могли передавать землю только путем долгосрочных договоров аренды, которые порой заключались на десятки лет.

Мораторий (запрет) на продажу земли действовал в Украине с 2001 года. Сначала его продлили до 2005 года — до того времени в Украине должны разработать закон об обороте сельскохозяйственных земель и ввести рынок. Однако этого не произошло, потому мораторий продолжали ежегодно на 1 год. Последний раз мораторий на продажу земли продлили до конца 2019 года, однако рынок земли не заработает, пока не будет принят закон об обороте земли. 

Кратко и по делу в Telegram

Право на покупку и продажу сельскохозяйственной земли позволяет полноценное владение земельными паями и открывает возможности для использования земли в качестве залога для кредита.

В то же время в обществе существуют опасения того, что открытие рынка земли приведет к тому, что "всю землю выкупят олигархи, транснациональные компании и иностранцы". Отметим, что предоставление права на покупку и продажу земли не означает, что владельцы земельных паев потеряют право на пользование ими. Другими словами, ничто не может заставить человека продать свой пай.

Читайте также:
Украина откроет рынок земли ради сотрудничества с МВФ — Зеленский

Законопроект приняли в обновленной, "компромиссной" редакции. Она предусматривает, что рынок должен заработать с 1 июля 2021 года (ранее должен был заработать с 1 октября 2020 года) после чего еще два года только физические лица смогут покупать землю, и не более 100 гектаров.

Для юридических лиц рынок земли должен заработать с 2024 года. При этом в своей собственности компании смогут концентрировать в 10000 гектаров.  К законопроекту о рынке земли депутаты подали 4018 поправок. По состоянию на 6 марта депутаты успели рассмотреть лишь 3298 поправок. Остальные поправки рассматривали в течение 30 марта. Завершили рассмотрение законопроекта 31 марта в 00:40.

Читайте также:
Почти 70% украинцев выступают за референдум по рынку земли и готовы голосовать против

Рада рассматривала законопроект о рынке земли с 6 февраля 2020 года. Всего за это время состоялось 10 сессионных дней, когда Рада проводит голосование. Остальное время депутаты работали или в комитетах, или с избирателями.

Отметим, что согласно социологическим опросам "Центра Разумкова", только 21,4% украинцев поддерживают введение рынка сельскохозяйственного назначения.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Верховная Рада уволила министра финансов и главу Минздрава
Верховная Рада уволила министра финансов и главу Минздрава
Рада повысила годовые лимиты оборота для ФЛП
Рада повысила годовые лимиты оборота для ФЛП
Рада предварительно одобрила "антиколомойский" закон
Рада предварительно одобрила "антиколомойский" закон
Загрузка...
Новое видео
Алексей Ильяш, Davinchi: Почему нужно не бояться быстро менять стратегию

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Какие налоговые изменения ждут малый бизнес в 2020 году и зачем они нужны

  3. "Нам никто не сказал об обсервации" — прилетевших с Бали в Киев не выпускают из самолета

  4. "Рейтинги могут даже вырасти": какими будут последствия карантина для украинских властей

  5. Нацгвардия взяла под контроль въезд и выезд из поселка, где живет Порошенко

Загрузка...