В Украине зарегистрировано более 7 тыс. аграрных сделок

По состоянию на 16 августа в Украине заключено 7112 сделок на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

По данным министерства общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки составляет 14,830 Га. Наибольшую площадь по сделкам зарегистрировано в Полтавской(1774,7 Га), Харьковской(1712,9 Га) и Днепропетровской(1231,9 Га) областях. С момента открытия рынка земли 1 июля было подано 4 679 заявок нотариусов для получения доступа в Государственный земельный кадастр, из них Госгеокадастр согласовал 4 595 заявок.

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Инфографика: Минагрополитики.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект постановления "О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе".

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, постановление предусматривает возможность предоставления государственных гарантий по кредитной поддержке на приобретение земли сельскохозяйственного назначения.

Напомним также, с 1 июля в Украине вступил в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной Радой в конце марта 2020 года и положивший конец мораторию, действовавшему с 2001 года.

Закон предоставляет владельцам участков (паев) право на их продажу: до этого в Украине можно было лишь передавать сельхозземли в аренду путем заключения долгосрочных договоров.