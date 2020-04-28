Зеленский подписал закон о запуске продажи земли с 1 июля 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-их, который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Закон, который подписал глава государства, позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины.

"Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев", — отметил Зеленский.

Закон предусматривает, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины.

С 1 января 2024 года такую ​​возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.

В то же время, запрещена также продажа государственных и коммунальных земель. Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

Кроме того, что закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе.

Напомним, Верховная Рада Украины в ночь с 30 на 31 марта приняла закон о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 депутатов.

Согласно закону, участниками рынка до 2024 года могут быть обычные украинцы. Юридическим лицам, которые основаны гражданами Украины напрямую, государству и территориальным общинам разрешается покупка земли с 2024 года.

В тот же день в Верховную Раду подали сразу 2 проекта постановлений, которые заблокировали подписание закона о рынке земли.