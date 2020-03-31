Политика и экономика 30 минут назад

В Раде юридически заблокировали подписание закона о рынке земли

На сайте парламента зарегистрированы 2 проекта постановлений об отмене голосования во втором чтении

В Раде юридически заблокировали подписание закона о рынке земли В Раде юридически заблокировали подписание закона о рынке земли
Здание Верховной Рады. Фото: "Цензор"

В Верховную Раду подали сразу 2 проекта постановлений, которые заблокировали подписание закона о рынке земли.

Эти документы уже зарегистрированы на сайте парламента, сообщает 112.ua.

Указано, что первое постановление от народного депутата от ВО "Свобода" Оксаны Савчук об отмене голосования во втором чтении.

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В то же время автор второго постановления нардеп Антон Поляков, ранее состоявший во фракции "Слуга народа".

Пока на сайте Рады опубликован текст только постановления Полякова. Оба документа переданы на рассмотрение руководства Верховной Рады.

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Напомним, Верховная Рада Украины в ночь с 30 на 31 марта приняла закон о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 депутатов.

Согласно закону, участниками рынка до 2024 года могут быть обычные украинцы. Юридическим лицам, которые основаны гражданами Украины напрямую, государству и территориальным общинам разрешается покупка земли с 2024 года.

Закон еще не подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

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