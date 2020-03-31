В Раде юридически заблокировали подписание закона о рынке земли

В Верховную Раду подали сразу 2 проекта постановлений, которые заблокировали подписание закона о рынке земли.

Эти документы уже зарегистрированы на сайте парламента, сообщает 112.ua.

Указано, что первое постановление от народного депутата от ВО "Свобода" Оксаны Савчук об отмене голосования во втором чтении.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В то же время автор второго постановления нардеп Антон Поляков, ранее состоявший во фракции "Слуга народа".

Пока на сайте Рады опубликован текст только постановления Полякова. Оба документа переданы на рассмотрение руководства Верховной Рады.

Читайте также: Гривня начала дорожать после принятия закона о земле

Напомним, Верховная Рада Украины в ночь с 30 на 31 марта приняла закон о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 депутатов.

Согласно закону, участниками рынка до 2024 года могут быть обычные украинцы. Юридическим лицам, которые основаны гражданами Украины напрямую, государству и территориальным общинам разрешается покупка земли с 2024 года.

Закон еще не подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.