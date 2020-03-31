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Валюта 1 час назад

Гривня начала дорожать после принятия закона о земле

Межбанк открылся долларом по 27,86 — 27,93 грн, а евро — по 30,65 — 30,73 грн

Гривня начала дорожать после принятия закона о земле Гривня начала дорожать после принятия закона о земле
Валюта. Фото: konkurent.in.ua

Межбанковские валютные торги в Украине во вторник, 31 марта, открылись долларом по 27,86 — 27,93 грн.

Об этом сообщает финансовый портал "Минфин".

Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день, доллар в покупке подешевел на 22 копейки, а в продаже — на 20 копеек.

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В свою очередь евро к открытию торгов в покупке подешевел на 32 копейки, а в продаже — на 30 копеек и составил 30,65 — 30,73 грн.

Российский рубль немного подорожал и составил 0,350 — 0,352 грн.

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Ранее стало известно, что Национальный банк Украине обменял украинским финучреждениям безналичные доллары на наличные на суму $130 млн.

Напомним, Верховная Рада Украины в ночь с 30 на 31 марта приняла закон о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 депутатов. Утверждение этого закона является одним из главных условий предоставления Украине нового транша от МВФ.

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