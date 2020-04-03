После запуска рынка имеющаяся у лица земля не будет учтена при ограничении концентрации

После 1 июля 2021 года, когда в Украине заработает открытый рынок земли, в "одни руки" можно будет приобрести до 100 га земли, что означает как покупку, так и дарение, и наследство. Но если лицо до 1 июля 2021 года успело приватизировать, унаследовать, "наменять" какое-то количество гектаров земли, то они в эти 100 га не будут учитываться.

Такое разъяснение Delo.ua дала Андриана Мартынив, управляющий партнер юридической фирмы Martyniv Law Firm.

По ее словам, согласно принятому Верховной Радой закону, с 1 июля 2021 года по 1 января 2024 года граждане Украины смогут как купить, так и продать земельные участки сельскохозяйственного назначения, но только частной формы собственности. Покупать государственную и коммунальную землю в этот период будет нельзя.

"Договор купли-продажи земельного участка подлежит обязательному нотариальному заверению. Преимущественное право арендатора на покупку сохраняется, но можно сделать его "трансфер", о чем следует письменно уведомить собственника земельного участка. Передача преимущественного права может быть оформлена и как односторонняя сделка, и как договор. Но если договор аренды, по которому возникло преимущественное право не был нотариально заверен, то рекомендуем и передачу преимущественного права также заверить нотариально", — объяснила Андриана Мартынив.

По словам юриста, нижняя планка цены покупки будет не менее размера Всеукраинской нормативно-правовой оценки такого участка.

"Проблему того, что оценка соседних участков может различаться в разы, мы опускаем, ведь предполагаем, что по районам земля плюс-минус стоит одинаково. Ну не продаст украинец землю дешевле, чем его сосед, но проблему с НПО следует спешить исправлять. Оплата за приобретение земли возможна исключительно в безналичной форме. Кроме того, обязательно необходимо подтвердить источник происхождения средств, за которые покупается земля. В качестве примера, это может быть налоговая декларация или решение о выплате дивидендов в пользу покупателя и другие активы", — отметила юрист.

С 1 января 2024 года на рынок сельскохозяйственной земли должны выйти украинские юридические лица с украинской структурой собственности. С этой даты заработает ограничение — в одни руки до 10 тысяч гектар. К этому сроку они не имеют права покупать землю. А вопрос участия в рынке земли иностранцев должен быть решен на референдуме.

Из существенных норм также стоит отметить то, что банки смогут предоставлять кредиты под залог земли и приобретать землю в собственность, если владелец не вернул кредит. В то же время в течение 2-х лет они обязаны отстранить приобретенные земли.

"Фермеры смогут выкупить земельные участки, предоставленные им в постоянное пользование, пожизненное наследуемое владение с рассрочкой платежа до 7 лет. Цена такой земли будет на уровне ее нормативной денежной оценки, а право собственности возникает после осуществления первого платежа", — разъяснила Мартынив.

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Что касается земель в зоне ООС и в Крыму, то они продаваться не будут: законом установлен запрет на отчуждение земли, расположенной на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и городе Севастополе, кроме передачи их по наследству.

"Соглашения (в том числе доверенности), заключенные во время действия запрета на куплю-продажи или отчуждение другим способом земельных участков и земельных долей являются недействительными. Это правило работает на всех этапах запуска и функционирования рынка земли", — резюмировала юрист.