В Раде зарегистрировали законопроект о возможности расторгать договор аренды земли

Депутаты Верховной Рады Украины зарегистрировали законопроект, который позволяет разрывать договор эмфитевзиса и договор аренды земельного участка владельцу пая.

Об этом сообщил AgroPolit.com.

В частности, законопроект №3208 о земельных отношениях зарегистрировали депутаты Анна Скороход, Василий Нимченко и Антон Поляков.

"Собственник земельного участка имеет право досрочно расторгнуть договор пользования принадлежащего ему земельного участка для сельскохозяйственных нужд на основании заявления о досрочном расторжении договора пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис)", — указано в тексте законопроекта.

Документом также предусматривается, что собственником земельного участка подается заявление о включении в реестр сведений о расторжении договора. При этом заявление подается не позднее чем за 1 год до определенного владельцем земельного срока расторжения договора.

Как известно, договор эмфитевзиса стал одним из способов фактической продажи земли сельхозназначения в условиях моратория на ее отчуждение. Принятие такого закона может дать возможность официальным владельцам земучастков разорвать договоры и, после открытия рынка земли, выставить их на продажу.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина откроет рынок земли ради сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).