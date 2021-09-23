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Банки 20 минут назад

В ПриватБанке рассказали, когда ожидают "взрыв" на рынке земли

Госбанк еще не запускал продукты под рынок земли

Фото: пресс-служба ПриватБанка Фото: пресс-служба ПриватБанка
Фото: пресс-служба ПриватБанка

В государственном ПриватБанке считают, что запускать банковские продукты под рынок земли в Украине еще рано.

Об этом сообщается в материале на сайте "НВ Бизнес".

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В частности, указано, что крупнейший банк Украины (доля рынка более 40%) пока не запустил кредитные продукты на приобретение земли.

"Данный рынок находится в ранней стадии формирования, плюс более масштабный рывок в развитии рынка земли будет с 2024 года", — спрогнозировал руководитель дирекции обслуживания бизнес-клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев.

При этом там следят за инициативами государства в направлении развития рынка земли и готовы активно принимать участие в них.

"На наш взгляд, более активное развитие все-таки ожидается, когда фермерские хозяйства смогут выкупать землю, а не только физлица", — добавили в госбанке.

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Напомним, 1 июля в Украине открылся рынок сельскохозяйственных земель, которые было запрещено продавать с 2001 года.

Согласно закону, который Верховная Рада приняла 31 марта, до 1 января 2024 года право продавать и покупать землю будет только у физических лиц, однако не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года ее смогут покупать и юридические лица с ограничением до 10 тысяч гектаров.

При этом речь идет только об украинских юрлицах, акционерами которых являются исключительно граждане Украины, государство или территориальные общины. Иностранцы, лица без гражданства и иностранные юрлица получат такое право только в случае, если украинцы поддержат такое решение на референдуме.

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