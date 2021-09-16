За 2,5 месяца в Украине провели 7 тысяч сделок купли-продажи земли — нардеп

За 2,5 месяца на рынке земли в Украине уже состоялось 7 тысяч сделок купли-продажи. Об этом заявила глава специальной комиссии Верховной Рады Галина Янченко, сообщает UBR.UA.

"Я думаю, что собственники паев уже оценили экономический результат от этой реформы. По моим данным, с июля произошло уже порядка 7 тысяч сделок по купле-продаже земли. Это неплохие показатели — соглашений не много и не мало. С одной стороны, эти данные показывают, что рынок создается. С другой, они демонстрируют, что в Украину не приехали "инопланетяне" и не скупили всю нашу родную "неньку-землю", — рассказал Янченко.

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По ее словам, разрешение иностранным компаниям покупать земельные участки в целом могло бы дать возможность привлечь намного больше иностранных инвестиций в экономику Украины.

"Думаю, что разрешение иностранным компания покупать земельные участки в целом могло бы дать возможность привлечь намного больше иностранных инвестиций в экономику Украины. В первую очередь в аграрный сектор", — отметила Янченко.

Она подчеркнула, что с экономической точки зрения открытие рынка для иностранных инвесторов было бы в интересах собственников паев.

"Чем больше рынок, тем большая конкуренция, а, соответственно, можно было бы ожидать большую стоимость гектара. Но нужно понимать, что этот вопрос был настолько политизированным и поляризованным, были целые политические партии, которые строили на этом свои избирательные кампании из года в год, из одного политического цикла к другому", — пояснила глава ВСК.

Янченко добавила, что Украина смогла покинуть "позорный клуб" наиболее отсталых стран мира, среди которых Северная Корея и Венесуэла

"Ввиду поляризации общественного мнения, нам пришлось пойти на определенные социальные уступки. Имеем, что имеем — потеряли большой экономический потенциал для роста ВВП. Но я рада, что земельная реформа была принята. Украина смогла покинуть позорный клуб наиболее отсталых стран мира, среди которых Северная Корея и Венесуэла, в которых нет никакого рынка земли", — резюмировала Янченко.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 16 августа в Украине заключено 7 тысяч 112 сделок на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

с 1 июля в Украине вступил в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной Радой в конце марта 2020 года и положивший конец мораторию, действовавшему с 2001 года.

Закон предоставляет владельцам участков (паев) право на их продажу: до этого в Украине можно было лишь передавать сельхозземли в аренду путем заключения долгосрочных договоров.