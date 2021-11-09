  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 6 минут назад

Рынок земли в Украине: где участки дороже всего

Многое зависит от целевого назначения

Поле. Фото: pixabay.com Поле. Фото: pixabay.com
Поле. Фото: pixabay.com

В Украине самые дорогие земли в Киевской, Львовской, Хмельницкой, Винницкой, Полтавской, Черкасской областях. Об этом сообщает УНИАН.

"Цена может значительно отличаться в зависимости от того, какое целевое назначение земельного участка", — заявил во время пресс-конференции эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Роман Нейтер.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Он подвел итоги первых четырех месяцев действия рынка земли.

Нейтер отметил, что есть две области-лидера, где самые высокие цены на товарную землю, — Киевская и Львовская. В этих регионах земельные участки могут покупаться с перспективой дальнейшей застройки.

Читайте также:
В ПриватБанке рассказали, когда ожидают "взрыв" на рынке земли

Еще один фактор ценообразования — плодородие.

"Если рассматривать самые плодородные регионы, то для Хмельницкой, Винницкой, Полтавской и Черкасской областей средняя цена на земли для ЛСХ (личного с/х пользования — Delo.ua) составляет 30-35 тыс. грн/га, на товарную землю — 37-40 тыс. грн/га", — отметил Нейтер.

В Кабмине прогнозировали, что стоимость сельскохозяйственной земли в Украине должна достигнуть около 50 тыс. грн за гектар.

Ранее сообщалось, что наибольшая площадь по сделкам на рынке земли зарегистрирована в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Напомним, известный банкир сказал, какой закон препятствует выдаче кредитов на покупку земли.

Больше о том, как построить устойчивый бизнес во времена неопределенности, расскажут 20 топовых управленцев 26 ноября на Business Wisdom Summit. Присоединяйтесь, чтобы обеспечить компании опережающее развитие. Регистрация по ссылке.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Рада приняла закон о создании Фонда частичного гарантирования кредитов для фермеров
Рада приняла закон о создании Фонда частичного гарантирования кредитов для фермеров
В Украине самый дешёвый картофель в Восточной Европе
В Украине самый дешёвый картофель в Восточной Европе
Импортные и украинские сыры будут дорожать: почему производителям сложно сдерживать цену
Импортные и украинские сыры будут дорожать: почему производителям сложно сдерживать цену
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. С 9 декабря непривитых украинцев отстранят от работы: кого коснется

  3. В Украине планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации: кого добавят

  4. Экс-сотрудник ДТЭК начал конкурировать с бывшим работодателем на энергорынке

  5. Меморандум с МВФ предполагает отказ Украины от льготных тарифов на газ для населения

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...