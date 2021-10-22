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Банки 40 минут назад

Глава Укргазбанка рассказал, что мешает выдавать кредиты на покупку земли

По мнению руководителя УГБ, возможности банков по выдаче кредитов на покупку земли препятствует закон о потребительском кредитовании

Андрей Кравец. Фото: "Минфин" Андрей Кравец. Фото: "Минфин"
Андрей Кравец. Фото: "Минфин"

Рынок земли имеет колоссальные перспективы, и украинские банки должны стать его активным участником.

Об этом заявил председатель правления государственного Укргазбанка Андрей Кравец, сообщает Минфин.

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"Однако на начальном этапе имеется ряд нормативных несоответствий, связанных в первую очередь с законом о потребительском кредитовании, что ограничивает возможности банков массово выдавать такие кредиты физлицам. Мы провели пару тестовых сделок, чтобы изучить все нюансы и быть в полной готовности", — рассказал Кравец.

Как сообщалось ранее, в государственном Укргазбанке пока не наблюдается массового количества обращений по открытию специальных счетов, связанных с легализацией доходов.

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Напомним, на сегодняшний день объем теневой аренды земель в Украине составляет от 20 до 70 млрд грн. 

Как сообщалось ранее, по состоянию на 16 августа в Украине заключено 7 тысяч 112 сделок на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

С 1 июля в Украине вступил в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной Радой в конце марта 2020 года и положивший конец мораторию, действовавшему с 2001 года.

Закон предоставляет владельцам участков (паев) право на их продажу: до этого в Украине можно было лишь передавать сельхозземли в аренду путем заключения долгосрочных договоров.

 

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