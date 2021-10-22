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Банки 1 час назад

Клиенты не спешат открывать счета по "налоговой амнистии" — глава Укргазбанка

На сегодняшний день большинство клиентов изучают все нюансы открытия таких счетов

Андрей Кравец. Фото: Facebook/Укргазбанк Андрей Кравец. Фото: Facebook/Укргазбанк
Андрей Кравец. Фото: Facebook/Укргазбанк

В государственном Укргазбанке пока не наблюдается массового количества обращений по открытию специальных счетов, связанных с легализацией доходов.

Об этом сообщил председатель правления Укргазбанка Андрей Кравец, передает "Минфин".

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По его словам, на сегодняшний день это является нормальной ситуацией, так как люди все изучают и обдумывают.

"Действительно, у нас открыто всего несколько таких счетов. Для банков поначалу это тоже был совершенно новый процесс, поэтому с момента старта амнистии с банками было проведено много совещаний и встреч на разных уровнях. На данном этапе мы получили все необходимые разъяснения. Для дальнейших оценок нужно время и статистика открытых счетов и отказов", — рассказал Кравец.

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Он добавил, что после введения налоговой амнистии некоторым клиентам могли отказать в открытии счета.

"Возможно, какие-то отказы были в самом начале, так как банки просто не понимали, как действовать. Сейчас нам понятно, как работать", — отметил глава Укргазбанка.

Напомним, с 1 сентября 2021 года впервые в Украине начала работать "налоговая амнистия". Так, налоговой амнистией предусмотрено единовременное добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в государственный бюджет.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине нет необходимости вводить всеобщее обязательное декларирование доходов.

 

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