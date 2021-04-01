Учёт нерезидентов и налоговая амнистия: новости корпоративного мира за март

Сегодня важных событий корпоративного мира так много, что уследить за всеми практически невозможно. Раз в месяц юристы Международной юридической службы Interlegal выбирают для Delo.ua самые важные законодательные новации, полезные вам и вашему бизнесу.

Что в Украине

Закон об электронных трудовых книжках

10 марта опубликовали закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" №1217-IX, который вступает в силу с 10 июня 2021 года.

С этого момента учет трудовой деятельности работников будет вестись в электронной форме, а трудовая книжка, как документ, может храниться у работника. Требование к работнику предоставить трудовую книжку, помимо предоставления указанных сведений, будет незаконным.

Обязанность работодателя оформить трудовую книжку работнику, который впервые принимается на работу будет возникать лишь в случае обращения работника с соответствующим требованием. При увольнении работнику выдается копия приказа (распоряжения) об увольнении, запись в трудовую книжку вносится также только по требованию работника.

Нерезиденты обязаны стать на учет в налоговой Украины

Важным событием марта стало вступление в силу приказа Минфина "Об утверждении Порядка проведения проверки деятельности нерезидента через обособленные подразделения, в том числе постоянное представительство в Украине, без взятия на учет в контролирующем органе" от 15 декабря 2020 года №774.

Налоговым кодексом предусмотрено обязательство для нерезидентов, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Украины, встать на налоговый учет до 1 апреля 2021 года. С принятием указанного Порядка определяется порядок проверки таких нерезидентов. Для установления фактов ведения нерезидентом хозяйственной деятельности в Украине налоговая может использовать следующую информацию:

• от плательщиков налогов и налоговых агентов;

• от органов исполнительной власти, местного самоуправления и НБУ;

• об экспортно-импортных операциях плательщиков налогов;

• от банков, других фин. учреждений;

• по результатам налогового контроля;

• от компетентных органов иностранных государств (в порядке, предусмотренном международными договорами);

• любую публичную информацию о возможных фактах ведения хозяйственной деятельности нерезидентом через постоянное представительство;

• любую публичную информацию, которая может свидетельствовать о наличии у лица фактических полномочий осуществлять в интересах, за счет и/или в пользу нерезидента деятельность, которая имеет признаки постоянного представительства.

Налоговая амнистия

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о налоговой амнистии. Таким образом, Украина уверенно движется в направлении детенизации экономки и обеления активов. Под одноразовое (специальное) декларирование попадают активы, находящиеся в Украине или за пределами, которые были получены физическим лицом (резидентом Украины или нерезидентом) в период до 1 января 2021 года, и с которых должны быть оплачены налоги согласно законодательству Украины или международных договоров.

В мире

Рост налоговой ставки

COVID 19 и планомерные действия в рамках BEPS не обошли стороной страны ЕС. Так, 3 марта 2021 года Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил, что в апреле 2023 года налог на прибыль в Великобритании вырастет с 19% до 25%, поскольку правительство стремится восстановить британскую экономику после пандемии Covid-19.

Несмотря на повышение, данная ставка остается самой низкой из списка государств, входящих в G7. Уточняется, что повышение ставки налога на прибыль касается только компаний, получающих прибыль более 50 тысяч фунтов стерлингов в год. Для компаний с доходом менее 50 тысяч фунтов в год (а это около 70% британских компаний) остается текущая ставка налога в 19%.

Реестр конечных бенефициарных собственников на Кипре

С 16 марта Кипр приступил к формированию реестра конечных бенефициарных собственников компаний. Цель таких мер — привести нормы местного законодательства в соответствие с международными стандартами по борьбе с отмыванием доходов и уклонению/минимизации от налогообложения.

Срок предоставления данных в реестр кипрских компаний — 6 месяцев, то есть до 16 сентября 2021 года. Доступ к реестру будет представлен третьим лицам за условную плату. Среди данных, что будут доступны — имя, фамилия бенефициара, месяц и год рождения, национальность и резидентство.

Дарья Ляшенко, ведущий юрист Международной юридической службы Interlegal, специально для Delo.ua

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