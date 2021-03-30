Налоговая амнистия: адвокат объясняет, сколько придется заплатить и чего стоит опасаться

Парламентом принят в первом чтении законопроект о налоговой амнистии. Полное его название — "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации экономики и повышения налоговой культуры граждан путем внедрения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты одноразового сбора в бюджет" (№5153, внесен Президентом).

Адвокат Яков Гольдарб из адвокатского объединения "Гольдарб. Эдвайс" специально для Delo.ua объясняет самые важные нюансы законопроекта налоговой амнистии.

Какова цель декларирования? Простыми словами — обелить, легализовать активы граждан, спрятанные ими "под подушкой", полученные с доходов, ранее подлежащие декларированию (при их начислении, получении, выплате и т.д.), но не задекларированные, и с которых не уплачены налоги и сборы. И, безусловно, пополнить бюджет в результате проведения "амнистии доходов". С учетом некоторых норм проекта, эта цель видится приоритетной для власти.

Какие активы можно декларировать? Законопроект предоставляет физическим лицам право задекларировать принадлежащие им активы — деньги (в любой валюте), имущество и имущественные права. Также можно декларировать права денежных требований к иным лицам и электронные деньги. При этом проектом предусматривается возможность декларирования права требования к другому физическому лицу на основании договора займа только в том случае, если этот договор был нотариально удостоверен. Как по мне, это довольно странная норма, ведь законодательство не требует обязательного нотариального удостоверения договоров займа между физическими лицами, и у большинства займодателей наверняка будет расписка заемщика в качестве подтверждения права требования к нему.

Проектом предусматривается, что в специальной одноразовой декларации могут отражаться активы, приобретенные в любом налоговом периоде до 01.01.2021 года.

Когда будет осуществлена налоговая амнистия? Одноразовое (специальное) налоговое декларирование будет проводиться в течение года — с 1 июля 2021 по 1 июля 2022 года.

Что нужно будет заплатить в случае подачи одноразовой специальной декларации? За "легализацию" ранее не задекларированных активов нужно будет уплатить сбор с одноразового специального добровольного декларирования — одноразовый платеж (по ставкам, описанным ниже).

Кто не сможет воспользоваться правом на одноразовое специальное декларирование? Декларантами не смогут быть лица, которые в любом году, начиная с 2005, подавали или должны были подавать декларации в порядке "антикоррупционного декларирования" (то есть были чиновниками).

Какие активы нельзя "обелить" путем подачи одноразовой специальной декларации? В соответствии с проектом, не подлежат специальному добровольному декларированию:

— активы, приобретенные декларантом в следствие совершения преступления (кроме преступлений связанных с уклонением от уплаты налогов и ЕСВ, нарушениями валютного законодательства и законодательства в сфере защиты экономической конкуренции);

— активы, относительно которых начато досудебное расследование или судебное производство по уклонению от уплаты налогов, должностному подлогу и/или халатности, а также активы, относительно которых уже открыто судебное производство относительно совершения любого из таких преступлений: легализация денег, добытых преступным путем, финансирование терроризма, использование денег, добытых от незаконного оборота наркотиков, подкуп должностного лица юридического лица, предоставление взятки и злоупотребление влиянием (как по мне, использована довольна спорная конструкция нормы, позволяющая по-разному ее применять. Возникает вопрос: досудебное расследование и/или судебное производство должны быть открыты по состоянию на день подачи декларации, или на день вступления в силу анализируемого законопроекта, для того чтобы стать условием невозможности добровольного декларирования активов, относительно которых ведется расследование?);

— денежные средства в любой валюте, которые на дату подачи одноразовой специальной декларации хранятся в наличной форме (обратите внимание: когда была введена процедура электронного декларирования доходов чиновников, им была дана возможность декларировать наличность, чем многие воспользовались, указывая (и продолжая это делать) шестизначные числа в своих декларациях; обычным гражданам такое право не предоставлено, а наоборот, деньги можно будет "обелить", лишь разместив их на специальном банковском счете либо приобретя облигации государственного займа).

Какие данные об активах нужно будет указать в специальной декларации? Согласно положениям законопроекта (п.6.1), в декларации (среди прочего) должна быть отражена информация:

— относительно денег — наименование банка или небанковского финансового учреждения, в которых открыты счета, или в которые осуществлены вклады (а также документ, подтверждающий наличие денег на соответствующем счете);

— для прав денежного требования — наименование или ФИО лица, к которому декларант имеет права требования, а также документы, подтверждающие возникновение и размер такого требования;

— касательно недвижимого, движимого имущества, долей в уставном капитале, акций, банковских металлов (не размещенных в банках), имущественных прав — информация, дающая возможность их идентифицировать, в том числе их местонахождение, вид, название, год производства (выпуска, эмиссии и т.д.).

К одноразовой специальной декларации необходимо приложить копии документов, подтверждающих стоимость объектов в случае их нахождения/хранения вне Украины. В случае декларирования активов, размещенных в Украине, декларант имеет право, но не обязан предоставлять документ, подтверждающий их стоимость.

Яков Гольдарб Обратите внимание! Источник получения декларантом объектов декларирования не указывается. Простыми словами: Вам не нужно будет отвечать на вопрос, где Вы взяли деньги, на которые приобрели земельный участок, или которые положили на банковский счет, в независимости от суммы (стоимости) актива.

Во сколько обойдется "амнистирование доходов"? В соответствии с проектом (ст.8.1) размер сбора за одноразовое специальное добровольное декларирование будет определяться путем умножения стоимости (суммы) задекларированных активов на ставку сбора, которые дифференцируются в зависимости от вида актива, а именно:

— 5% — для валютных ценностей, размещенных в банках Украины и для прав требования к резидентам Украины, а также для других объектов декларирования, находящихся/размещенных/хранящихся в Украине;

— 9% — для валютных ценностей, размещенных в иностранных банках, а также для прав требования к нерезидентам, и для иных объектов, находящихся/размещенных/хранящихся за пределами Украины;

— 2,5% — для государственных облигаций Украины со сроком оборота не менее 365 дней (без права досрочного погашения), приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 по 20 июня 2022 года до подачи одноразовой специальной декларации.

Где должны быть размещены валютные ценности для осуществления специального декларирования? Положения статьи 9 законопроекта обязывают декларанта разместить декларируемые денежные средства на текущих счетах со специальным режимом использования именно в банках Украины.

При этом статья 8.2 проекта, определяющая ставку сбора (9%) для активов, размещенных за пределами Украины, позволяет на дату декларирования хранить, размещать, в том числе, валютные ценности в иностранных банках и небанковских финансовых учреждениях (в таком случае, применяется ставка сбора 9%, а не 5%, как в случае с активами, размещенными в Украине).

Как видим, между положениями статьей 8.2 и 9 законопроекта существует противоречие: одна норма предусматривает возможность хранения активов вне Украины, но применяет к таким активам "повышенную" ставку сбора, а другая — императивно обязывает декларанта до подачи декларирования разместить валютные ценности исключительно на счетах украинских банков (возможно, данное противоречие будет исправлено путем внесения поправок в законопроект ко второму чтению).

Проект прямо предусматривает, что банк, при открытии специального счета в целях осуществления одноразового декларирования может и должен устанавливать источники размещаемых на счете средств путем проведения процедур финансового мониторинга. Таким образом, с одной стороны в самой декларации источник ранее не отражаемых доходов и активов указывать не нужно, а с другой: его будет узнавать банк при открытии счета и после размещения на нем средств.

Очень важно! Статьей 15.2 законопроекта предусмотрено, что в случае установления налоговым органом нарушения порядка условий размещения валютных ценностей в банковских и небанковских финансовых учреждениях, а также при отсутствии документа, подтверждающего право требования декларанта к другому лицу, такие валютные ценности и права требования будут облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 18%.

Яков Гольдарб Думаю, эта норма проекта заставит потенциальных декларантов «два раза посмотреть», прежде чем подавать специальную декларацию, т.к. выписана она достаточно размыто и предоставляет фискалам возможность придраться к порядку размещения декларируемых активов и, уже имея о них информацию, обложить налогом по ставке 18%, а не по «льготным» 9%, 5% и 2,5%, соответственно. То есть, плательщик обнародует налоговому органу информацию о своих активах, в том числе, о банке, в котором они хранятся, а контролирующий орган может принять решение о доначислении НДФЛ по ставке 18%.

Кстати, в ст.15.2 проекта, где говорится о праве фискального органа в случае установления нарушения порядка размещения валютных ценностей на счетах или отсутствия документов о праве требования декларанта к третьим лицам, обложить сумму (стоимость актива) по ставке 18%, используется слово "оподатковується" (то есть, облагается налогом). Напомню, что проектом №5153 предусматривается уплата не налога на доходы физических лиц в процедуре "налоговой амнистии", а сбора с одноразового специального декларирования. Использования же в законе термина "налогообложения" (в контексте обложения по ставке 18%), считаю, порождает правовую неопределенность: например, если законодатель имел в виду именно налогообложение, то есть обложение налогом, то речь идет об НДФЛ, а значит на такие суммы насчитывается и военный сбор).

Когда нужно оплатить сбор за одноразовое специальное декларирование? В течение 10 календарных дней со дня подачи специальной одноразовой декларации.