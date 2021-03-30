Бизнес 1 час назад

Рада приняла за основу законопроект, позволяющий ввести в Украине налоговую амнистию

Закон предусматривает введение налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики Украины

Фото: freepik Фото: freepik
Фото: freepik

Верховная Рада запустила в Украине процесс, позволяющий с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию.

Соответствующий законопроект №5153 парламент принял за основу на заседании 30 марта.

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В частности, документ поддержали 245 парламентариев.

Закон предусматривает введение налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики Украины.

Согласно закону, в период с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

Сбор с этого декларирования будет определяться по следующим ставкам:

- 5% в отношении валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;

- 9% в отношении валютных ценностей, размещенных за рубежом;

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- 2,5% в отношении стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022-го.

Также нардепы поддержали за основу и в первом чтении законопроекты №№5155 — 5156, которые являются производными от проекта №5153. Эти документы вносят необходимые изменения для проведения налоговой амнистии в Налоговый кодекс, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях.

Напомним, в конце сентября 2020 года в финансовом комитете парламента анонсировали, что к регистрации в Раде готовят законопроект о налоговой амнистии. Ожидалось, что базовая ставка составит 5%.

Сообщалось, что нулевое декларирование будет добровольным, показывать нужно будет доходы, которые были получены без уплаты налогов.

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