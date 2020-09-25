Политика и экономика 20 минут назад

Зеленский внесет в Раду законопроект о налоговой амнистии в ближайшие дни — Гетманцев

У амнистии несколько задач: дать возможность людям выйти из тени перед внедрением автоматического обмена налоговой информацией, привлечь деньги в экономику и в бюджет

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") ожидает внесения в Верховную Раду в ближайшие дни президентского законопроекта о налоговой амнистии.

Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

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"Цели ясны. Задачи определены. Текст согласован", — отметил Гетманцев в соцсети.

По его словам, у амнистии несколько задач: дать возможность людям выйти из тени перед внедрением автоматического обмена налоговой информацией, привлечь деньги в экономику и в бюджет, хотя последняя цель не основная.

"Если говорить об объеме денег "в тени" в сбережениях граждан, конечно, никто не знает точной суммы. По нашим расчетам, где-то 50 млрд (долларов). Если удастся вывести, хотя бы, 10, это будет победой, мое мнение", — считает Гетманцев.

Напомним, президент Владимир Зеленский в мае сообщил, что ожидает введения амнистии капиталов в 2020 году, анонсировав скорую регистрацию в Раде соответствующих законодательных инициатив.

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"Амнистию введем в этом году — должны это сделать, мы договаривались и обещали людям. Правда, сейчас были предложения о проценте — 5% и на деньги, и на недвижимость (...) Я думаю, сегодня сложная ситуация в стране, нужно думать об этих процентах. Если есть какая-то недвижимость или другие объекты у человека, нужно послаблять этот процент", — сказал тогда глава государства.

"Возможно, недвижимость можно амнистировать под меньший процент или даже под ноль", — добавил он.

Две недели назад министр финансов Сергей Марченко сообщил, что разработанный Минфином законопроект об одноразовом декларировании и налоговой амнистии был направлен в Офис президента.

Ранее сообщалось, что проект налоговой амнистии капиталов предусматривает базовую ставку в 9% и льготную в 5% при добровольном раскрытии информации налогоплательщиком.

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