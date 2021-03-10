В Украине вступает в силу закон об электронных трудовых книжках: что он предусматривает

В Украине вступает в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".

Документ официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Известно, что закон был принят 5 февраля 265 голосами народных депутатов. Документ устанавливает пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника.

Предполагается, что в течение этого периода будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности работника из Государственного реестра.

Также документ определяет, что внесение сведений о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда в виде сканированных или оцифрованных копий, предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и прочего), осуществляется работником и работодателем с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи.

После внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под роспись, при этом также предусмотрена обязанность работодателя вносить по требованию работника в бумажную трудовую книжку запись о приеме на работу, переводе и увольнении.

Напомним, 4 марта президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" №1217-IX.

Как сообщалось, 5 февраля 2021 года депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №3623 об учете трудовой деятельности работников в электронной форме.