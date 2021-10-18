Глава ГНС открестился от передачи данных деклараций о доходах в другие ведомства

Информация о финансовом состоянии, которое указали граждане в своих налоговых декларациях, может быть раскрыта только по решению суда или по просьбе самих граждан.

Об этом заявил руководитель Государственной налоговой службы Евгений Олейников, сообщает LB.ua.

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"Не будет ли эта информация передаваться правоохранительным органам? Здесь вопрос однозначен. Нет. Налоговый кодекс четко защищает тайну информации о налогоплательщике, которая есть в налоговой службе. Он вообще защищает, и по нулевой декларации в частности", — подчеркнул Олейников.

Глава ГНС отметил, что эту информацию его служба будет раскрывать только в двух случаях, предусмотренных законом.

"Информация о налогоплательщике может раскрываться в двух случаях — или он сам предоставил на это свое письменное согласие, или у вас есть решение суда, в котором написано, что она должна быть раскрыта. Только эти случаи, а не сплошные запросы, когда дайте нам все обо всех и все, что у вас есть", — рассказал Олейников.

Он добавил, что такие запросы с требованиями предоставить информацию поступают довольно часто и даже являются причиной конфликтов ГНС с другими службами.

"Кстати, могу сказать, что это была одна из причин нашего конфликта с ГФС (Государственной фискальной службой. — Delo.ua). И даже с некоторыми коллегами из других правоохранительных органов. И даже доходило до составления админпротоколов. Но мы в суде отстояли свою позицию", — сообщил он.

Напомним, с 1 сентября 2021 года впервые в Украине начала работать "налоговая амнистия". Так, налоговой амнистией предусмотрено единовременное добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в государственный бюджет.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине нет необходимости вводить всеобщее обязательное декларирование доходов.