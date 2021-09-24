Какие отчеты нужно подавать в европейскую налоговую?

Вопрос налогообложения и налоговых систем зарубежных стран стал вызывать все больше интереса у компаний и физических лиц. Вероятнее всего, налоги сохранят статус ведущего вопроса долгое время. Сегодня мы предлагаем рассмотреть особенности налоговых систем на примере:

Великобритании

Великобритании Кипра

Кипра Чехии.

Налоговая отчетность в Великобритании: на что стоит обратить внимание?

Каждая компания-налоговый резидент Великобритании обязана платить подоходный налог на любой вид дохода.

За налоговый контроль и налоговые сборы в Великобритании отвечает "Управление по налоговым и таможенным сборам Eе Величества" (Her Majesty's Revenue and Customs, далее — HMRC).

В Великобритании налоговые отчетности подаются в:

Companies House — официальный государственный реестр компаний, зарегистрированных в Великобритании; HMRС.

Обращаем ваше внимание, что налоговый отчет должен быть подан как в HMRC, так и в Companies House. Многие налоговые консультанты упускают этот нюанс, однако при неподаче отчетности в HMRC вам будут начислены штрафы.

Для юридических лиц — налоговых резидентов Великобритании существует два вида налоговых отчетностей:

ежегодный финансовый отчет (бухгалтерский):

ежегодный финансовый отчет (бухгалтерский): ежегодный аудит.

При этом стоит отметить, что ежегодный финансовый отчет должны подавать все юридические лица. Касательно ежегодного аудита такое правило распространяется не на всех.

Маленькие компании Великобритании освобождены от ежегодного аудита, что очень привлекательно для ведения малого бизнеса.

Просим обратить внимание, что для признания компании small business необходимо выполнение минимум двух из трех критериев:

годовой̆ оборот компании должен составлять не более 10,2 миллиона фунтов;

годовой̆ оборот компании должен составлять не более 10,2 миллиона фунтов; стоимость активов компании не должна превышать 5,1 миллионов фунтов;

стоимость активов компании не должна превышать 5,1 миллионов фунтов; штат сотрудников должен составлять не более 50 человек.

Сроки подачи налоговых отчетностей вы можете узнать в государственном реестре — Сompanies House. Они прописаны для каждой компании отдельно. Подать отчет и уплатить налог вы также можете в течение 10 месяцев от указанной даты в реестре.

Налоговая отчетность на Кипре: особенности и правила

Как и в Великобритании, каждая компания, зарегистрированная на Кипре, должна подавать годовую отчетность в реестр компаний — Registrar.

Каждая компания Кипра обязуется подавать такие виды отчетности:

годовой отчет (annual return);

годовой отчет (annual return); аудит (финансовая отчётность);

аудит (финансовая отчётность); годовая налоговая декларация (IR4).

В отличие от других стран, все компании, зарегистрированные на Кипре, по закону обязаны проводить аудит своей годовой отчетности без исключений.

Отчетным периодом на Кипре считается календарный год.

Компания, которая вела свою деятельность в течение отчетного периода, должна подготовить бухгалтерскую и налоговую отчетность, провести ее аудит, после чего подать эти отчеты в налоговые органы Кипра и уплатить налоги в случае их начисления.

Компания-резидент Кипра, которая не вела свою деятельность, также должна подавать отчетную документацию. В таком случае финансовый отчет и налоговая декларация будут нулевыми.

Согласно налоговому законодательству, компании должны подать годовой отчет в реестр в течение 28 дней после ежегодного общего собрания акционеров.

Кроме того, каждая компания-резидент Кипра должна заполнить и подать годовую налоговую декларацию (IR4) в Департамент внутренних доходов (Кипрское налоговое управление, CITO).

Также стоит отметить, что неподача или несвоевременная подача налоговой декларации на Кипре влечет за собой штрафные взыскания.

Налоговая служба Чехии: когда и чего стоит ожидать

За налогообложение в Чехии отвечают районные "Финансовые управления".

Финансовую отчетность в Чехии необходимо подавать в Торговый реестр (Obchodní rejstřík) ежегодно. Обычный срок подачи отчетности — до 31 марта года, следующего за отчетным.

Налоговые органы Чешской Республики требуют подачу финансовой отчетности от следующих лиц:

юридические лица;

юридические лица; иностранные компании, функционирующие в Чехии;

иностранные компании, функционирующие в Чехии; частные предприниматели-плательщики НДС с годовым оборотом свыше 25 млн крон;

частные предприниматели-плательщики НДС с годовым оборотом свыше 25 млн крон; частные лица, добровольно ведущие типовой бухгалтерский учет.

Для малых предприятий есть схожие преимущества с Великобританией. Такие компании подают годовой отчет по упрощенной схеме — без обзора денежных потоков и без обзора изменений в капитале.

Для признания компании малым предприятием, как и в Великобритании, должны выполняться следующие критерии:

компании с активами не более 40 млн крон;

компании с активами не более 40 млн крон; компании с годовым оборотом не более 80 млн крон;

компании с годовым оборотом не более 80 млн крон; компании со средним количеством сотрудников не более 50.

При этом достаточно совпадения одного из критериев для подачи отчетности по упрощенной системе.

Стоит обратить внимание: если ваша компания в Чехии не один год показывает убытки, то, вероятнее всего, вы станете объектом внимания налоговых служб.

Кратко говоря о работе налоговых служб разных стран, следует сказать, что главным критерием успешной налоговой проверки и подачи отчетности является своевременность и соответствие законодательству. Налоговые службы не представляют собой опасности для компаний и физических лиц, если выполнять их несложные требования и рекомендации.

Полина Воробьева, Contract Department Manager юридической компании Taxus L&F, специально для Delo.ua