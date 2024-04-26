ФГИУ снова выставил на продажу квартиры Сальдо и Шелкова

Фонд госимущества Украины повторно выставил на продажу активы российского олигарха Михаила Шелкова и украинского коллаборанта Владимира Сальдо в системе Prozorro.Продажи.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Он напомнил, что квартиры находятся в Одессе в престижном Приморском районе, недалеко от пляжа Аркадия. Жилье Шелкова расположено в 650 метрах от Черного моря, Сальдо – в 1,2 км.

Отмечается, что вырученные от реализации санкционного имущества средства пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Таким образом, ресурсы врагов Украины будут работать на восстановление нашей страны.

Аукционы запланированы на 25 мая.

Подробнее о санкционной недвижимости

Бывшая квартира Михаила Шелкова:

Четырехкомнатная квартира площадью 175,5 кв. м. Недвижимость расположена на 3-м этаже 8-ми этажного дома с закрытой территорией в Приморском районе.

Стартовая цена - 3,76 млн гривен, ссылка на торги - https://bit.ly/3wb7fOM.

Инфографика: ФГИУ

Квартира, которая была собственностью Владимира Сальдо:

Квартира общей площадью 128,5 кв. м, что неподалеку от пляжа "Аркадия". Актив находится на 8-м этаже 18-этажного дома с закрытой территорией.

Стартовая цена - 1,87 млн гривен, ссылка на торги - https://bit.ly/49PAQLj.

В ФГИ отмечают, что ключевым условием приватизации имущества является обязательство оплатить расходы, связанные с подготовкой к продаже объекта и задолженность за коммунальные услуги.

Напомним, продажа конфискованных квартир Сальдо и Шелкова, запланированная на 17 апреля, так и не состоялась, поскольку ни один участник не подал заявки на участие в аукционе ФГИУ.

ВАКС разрешил конфисковать активы коллаборанта Сальдо

10 ноября Высший антикоррупционный суд принял решение по делу по второму иску от Министерства юстиции Украины, согласно которому на коллаборанта и бывшего члена пророссийской партии "Оппозиционная платформа за жизнь" Владимира Сальдо будут наложены санкции в виде взыскания активов в пользу государства.

Ранее правительство приняло решение о передаче основных активов коллаборанту Владимиру Сальдо, его бывшей жене и дочери в управление Фонда государственного имущества Украины.

"Имущество и активы предателя Владимира Сальдо, а также его ближайших родственников были переданы в доход государства. Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а впоследствии приватизацию или передачу в аренду этого имущества. Средства от продажи или их аренды должны пополнить государственный бюджет Украины", - сказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, в январе 2024 года в государственный бюджет поступили первые санкционные деньги в размере более 32 млн грн, которые будут направлены на восстановление инфраструктуры. Речь идет о собственных средствах таких коллаборантов, как Дмитрий Ворон (член Совета Федерации РФ и представитель временно захваченной территории Запорожской области), и Владимир Сальдо (так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области) и финансы с предприятия российского олигарха Олега Дерипаски.

Добавим, что в феврале 2024 года ФГИ получил в управление акции Запорожского производственного алюминиевого комбината. Раньше они принадлежали российскому олигарху Олегу Дерипаске. Кроме того, в управление ФГИ поступили корпоративные права российского пропагандиста Дмитрия Киселева в ООО "Клуб Сковорода" и ООО "Промо.Юэй".