ФГИУ и Prozorro.Продажи вместе разработают маркетинговую стратегию для большой приватизации

Фонд госимущества Украины и Prozorro.Продажи договорились вместе разработать эффективную маркетинговую стратегию продаж объектов большой приватизации, а также совместно работать в вопросах аренды государственного имущества, санкционных активов, Земельного банка и других проектов Фонда.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

"Встретился с руководством АО "Prozorro.Продажи". Убежден, более тесное сотрудничество с этой государственной системой онлайн-аукционов откроет для ФГИУ новые возможности - в частности, для расширения форматов продвижения объектов, их популяризации и коммуникации на площадках "Prozorro.Продажи", – заявил он.

Коваль также отметил, что чем быстрее будут проданы объекты приватизации, тем быстрее удастся привлечь инвестиции в государственный бюджет.

"А это средства в поддержку Сил обороны, восстановление и экономический рост Украины", - отметил глава Фонда госимущества.

Большая приватизация: какие планы власти

Приватизация в Украине была остановлена после начала полномасштабной войны. Однако в сентябре 2022 года приватизацию малых объектов госсобственности перезапустили. Ожидалось, что большую приватизацию возобновят в 2023 году.

Как сообщил глава ФГИУ Коваль в интервью "Украинскому радио", аукционы по большой приватизации планируются со второго полугодия 2024 года.

"Со второго полугодия 2024 года мы ожидаем и приближаем аукционы по большой приватизации. Будут интересные объекты, и санкционные, и приватизационные. Например, Объединенная горно-химическая компания, производитель упаковки "ПентоПак" в Борисполе и т.д.", – отметил он.

Коваль объяснил, что большая приватизация отличается от малой стартовой ценой балансовой стоимости активов. Активы, которые стоят более 250 миллионов гривен по оценочной или балансовой стоимости, подпадают под критерии большой приватизации.

В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.

Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:

Объединенная горно-химическая компания (ОГХК);

Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);

ПАО "Центрэнерго";

Одесский припортовый завод;

гостиница "Украина";

ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);

ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);

Уманский ликероводочный завод.

В 2024 году должны состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд гривен.

Напомним, онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества по продаже объектов в 2023 году, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система Прозорро. Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен.