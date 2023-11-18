Прогнозы все меньшие: в Фонде госимущества рассказали, сколько средств принесет приватизация в 2024-м

От продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины должно поступить 4 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества.

Топовыми предложениями на следующий год Фонд называет:

Объединенную горно-химическая компания (ОГХК);

Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);

ПАО "Центрэнерго";

Одесский припортовый завод;

гостиницу "Украина";

ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);

ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);

Уманский ликеро-водочный завод.

В течение следующего года должны состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд гривен.

Приватизация-2023: ожидание и реальность

В 2021 году госбюджет Украины получил 5,1 млрд грн от приватизации. Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко заявлял, что это был рекорд по поступлениям в течение десяти лет.

На 2022-й была установлена планка в 8 млрд грн, однако на фоне полномасштабной войны и приостановки приватизации по факту было получено 1,7 млрд гривен.

Что касается текущего года, то поступления от приватизации в государственный бюджет были запланированы в сумме 6 млрд грн, то есть на 2 млрд больше, чем ожидается в 2024-м.

За 10 месяцев 2023 года аукционы по продаже объектов малой приватизации принесли почти 3 млрд грн (закон о возобновлении большой приватизации президент Украины Владимир Зеленский подписал в июне, однако она до сих пор не перезапущена полноценно).

Кроме этих денег, государство получило НДС в размере 0,5 млрд грн и погашение накопленных долгов новыми собственниками.

По состоянию на начало ноября предполагалось, что до конца года будут проведены аукционы по еще 188 объектам.