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Прогнозы все меньшие: в Фонде госимущества рассказали, сколько средств принесет приватизация в 2024-м
От продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины должно поступить 4 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества.
Топовыми предложениями на следующий год Фонд называет:
- Объединенную горно-химическая компания (ОГХК);
- Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);
- ПАО "Центрэнерго";
- Одесский припортовый завод;
- гостиницу "Украина";
- ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);
- ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);
- Уманский ликеро-водочный завод.
В течение следующего года должны состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд гривен.
Приватизация-2023: ожидание и реальность
В 2021 году госбюджет Украины получил 5,1 млрд грн от приватизации. Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко заявлял, что это был рекорд по поступлениям в течение десяти лет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На 2022-й была установлена планка в 8 млрд грн, однако на фоне полномасштабной войны и приостановки приватизации по факту было получено 1,7 млрд гривен.
Что касается текущего года, то поступления от приватизации в государственный бюджет были запланированы в сумме 6 млрд грн, то есть на 2 млрд больше, чем ожидается в 2024-м.
За 10 месяцев 2023 года аукционы по продаже объектов малой приватизации принесли почти 3 млрд грн (закон о возобновлении большой приватизации президент Украины Владимир Зеленский подписал в июне, однако она до сих пор не перезапущена полноценно).
Кроме этих денег, государство получило НДС в размере 0,5 млрд грн и погашение накопленных долгов новыми собственниками.
По состоянию на начало ноября предполагалось, что до конца года будут проведены аукционы по еще 188 объектам.