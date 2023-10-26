Приватизация набирает обороты: как ФГИ продает государственные активы в условиях войны

Малая приватизация принесла госбюджету за год 4 млрд грн. Это неплохое подспорье для усиления обороноспособности Украины. Кабмин обещает разблокировать еще и большую приватизацию. Но произойдет ли это до отмены военного положения – неизвестно.

Возобновление приватизации оказалось довольно успешным шагом. По данным Фонда государственного имущества (ФГИ), за 9 месяцев 2023 года государственный бюджет получил от приватизации 2,7 млрд грн. Это втрое больше, чем за аналогичные периоды в довоенные годы. С сентября 2022 года, когда приватизация, собственно, и была разблокирована, поступления в бюджет составили 4 млрд грн.

Общее число объектов и активов, которые приватизировал ФГИ с начала 2023 года, превысило 300, а количество участников приватизационных аукционов – более 1600.

С молотка пока что уходят небольшие и средние объекты стоимостью до 250 млн грн. В основном это предприятия-"мертвецы" и недвижимость административного назначения, которые используются как площадки для развертывания нового бизнеса.

В то же время, старт большой приватизации, в которую вписываются крупные стратегические предприятия, постоянно откладывается.

На какие объекты приватизации есть спрос

Ежемесячно ФГИ выставляет на продажу 40-50 различных объектов и активов. Соответственно, каждую неделю Фонд проводит порядка десятки приватизационных аукционов. Разумеется, не все из них успешны. Но в среднем за неделю ФГИ пополняет госбюджет на сумму от 50 до 200 млн грн.

Все зависит от того, что продается. Как показывает практика, больше всего желающих на спиртзаводы, на имущественные комплексы (ЕИК), на активы агропромышленного сектора (хлебзаводы, элеваторы) и добывающих предприятий, а также на нежилую недвижимость (начиная с административных и офисных зданий и заканчивая санаториями, отелями и базами отдыха).

По данным ФГИ, свыше 60% проданных в 2023 году лотов – это как раз коммерческая недвижимость, которую предприниматели восстанавливают и используют для открытия новых магазинов, офисов или кафе.

К слову, конкуренция на торгах составляет около 5 претендентов. Именно столько потенциальных покупателей соревнуется за один лот.

Какие активы и объекты уже проданы

В рамках малой приватизации продаются преимущественно неработающие и проблемные объекты. Это предприятия-банкроты либо госпредприятия, которые имеют крупные долги, фигурируют в уголовных делах и в судебных тяжбах.

С сентября 2022 года крупнейшими объектами, которые были проданы в рамках приватизации, стали:

Отель "Эрмитаж" (Киев) – 311 млн грн; ГП "Укроборонресурсы" (Киев) – 210 млн грн;

ГП "Ривнеторф" (Ровенская область) – 205 млн грн;

Морской порт "Усть-Дунайск" (Одесская область) – 201 млн грн;

АО "Львовский ювелирный завод" (Львов) – 185 млн грн;

ЕИК ГП "Волыньторф" (Волынская область) – 212 млн грн.



По меркам малой приватизации, все это довольно большие лоты, которые, к тому же, были проданы с существенным повышением цены. Например, отель "Эрмитаж" имел стартовую стоимость в 21 млн грн, а порт «Усть-Дунайск» – 60 млн грн.

Но как было сказано выше, вместе с приватизированным активом новый собственник получает немало забот.

Отель "Эрмитаж" без реновации не сможет возобновить работу. Эксперты оценили, что для этого нужно инвестировать до 350-400 млн грн. По сути, это почти такая же сумма, которая была потрачена на его покупку. Проданное госпредприятие «Ривнеторф» не имеет спецразрешения на добычу торфа, и вдобавок к этому долги предприятия превышают 7 млн грн. А с приватизацией «Усть-Дунайска» и вовсе случился казус: ФГИ по ошибке продал не только то, что принадлежало государству, но и объекты инфраструктуры, которые уже находятся в частной собственности.

Что еще будет продавать Фонд госимущества

По состоянию на 10 октября, в приватизационном плане ФГИ в общей сложности насчитывалось свыше 1300 объектов. Среди тех активов, которые будут проданы до конца октября и в начале ноября, чуть более 20 лотов.

В частности, 27 октября Фонд проведет аукцион по приватизации базы отдыха "Моряк", которая находится в Одесской области. Ее стартовая цена составляет 808 тыс грн.

31 октября пройдут торги по продаже ЕИК ГП "Днепроблагростандарт" со стартовой ценой в 109 тыс грн.

На 14 ноября запланирован аукцион, на который будет выставлено административное здание в Львовской области площадью 131 кв м. Его начальная стоимость – 413 тыс грн.

Но самый крупный лот – это 50%+1 акция в уставном фонде предприятия "Ровенский радиотехнический завод". Аукцион пройдет 7 ноября, ФГИ намерен начать торги со 121 млн грн. Как и многие другие объекты, завод не функционирует. Он был остановлен еще в 2013 году, а спустя какое-то время признан банкротом.

К слову, приватизация – это не только продажа госактивов, но и сдача государственного имущества в аренду. Там суммы, конечно, поменьше. Но всего за 9 месяцев 2023 года от аренды Фонд госимущества аккумулировал 572,1 млн грн и заключил почти 1,3 тыс новых договоров аренды. Таким образом, план по привлечению средств от аренды ФГИ выполнил почти на 80%.

Перспективы большой приватизации

Еще летом Кабинет министров утвердил постановление № 723, которое устанавливает правила проведения аукционов в рамках большой приватизации в системе "Prozorro.Продажи". Документ определяет критерии для онлайн-площадок, которые смогут участвовать в большой приватизации, и предусматривает некоторые изменения в механизме аукционов, чтобы исключить риски их срыва.

Иными словами, подготовка к перезапуску большой приватизации явно ведется. Кроме того, в октябре премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайший год, скорее всего, будут выставлены на продажу пять объектов большой приватизации. Чуть ранее, бывший глава ФГИ Рустем Умеров говорил, что среди крупных предприятий, которые могут отправиться на приватизацию – Одесский припортовый завод (ОПЗ), Центрэнерго, Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) и Запорожский титано-магниевый комбинат. По словам Умерова, большая приватизация может принести госбюджету до 15 млрд грн.

Но вопрос с приватизацией крупных стратегических предприятий остается открытым. И вероятность ее возобновления в обозримом будущем крайне туманна.

Во-первых, очень высоки военные риски, что является главным фактором, который отпугивает крупных инвесторов. Во-вторых, в проекте государственного бюджета на 2024 год указано, что поступления от приватизации составят в общей сложности 4 млрд грн. Это объем, который может принести малая приватизация и аренда. Но для продажи крупных предприятий такой суммы явно маловато.