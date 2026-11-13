Украина возвращает контроль за госпомощью бизнеса — Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, восстанавливающий полноценный контроль Антимонопольного комитета Украины за государственной помощью предприятиям.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Верховной Рады Украины.

Документ отменяет временные послабления, введенные после начала полномасштабной войны, и возвращает АМКУ полномочия контролировать допустимость государственной помощи с точки зрения конкуренции.

В то же время помощь, полученная бизнесом во время действия военного положения, остается в силе.

Закон был принят в рамках выполнения международных обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС и программе Ukraine Facility.

Что еще изменяет закон

Документ обновляет терминологию в сфере государственной помощи и приводит ее в соответствие с нормами Европейского Союза.

В частности, уточняются правила, касающиеся услуг общего экономического интереса, незначительной помощи de minimis и важных проектов общего интереса.

Также закон должен усовершенствовать работу реестра государственной помощи, который администрирует АМКУ.

Отдельно предусмотрена возможность внедрения программ поддержки малого и среднего бизнеса в условиях военного положения.

Законопроект зарегистрировали в Верховной Раде 22 июля 2026 года. В первом чтении его поддержали 1 сентября, а во втором – 11 ноября.

Напомним, 11 ноября Верховная Рада уже вернула контроль за госпомощью бизнеса. За соответствующее решение проголосовали 265 народных депутатов.