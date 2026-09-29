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Новости
Дата публикации

Правительство изменило условия поддержки бизнеса после обстрелов: кредиты до 1 млрд грн и более широкое страхование

Правительство изменило условия поддержки бизнеса после обстрелов
Правительство изменило условия поддержки бизнеса после обстрелов

Украинские предприятия смогут привлекать до 1 млрд. грн. кредита на восстановление поврежденных производств, складов, топливной и энергетической инфраструктуры, а также на их дополнительную защиту от повторных атак. Государство будет компенсировать 5,5 процентных пункта кредитной ставки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения Министерства экономики и окружающей среды.

Новые условия введены из-за изменений в правительственные постановления №594 и №1541 и касаются льготного кредитования и страхования военных рисков.

По кредитной программе максимальная сумма финансирования составляет 1 млрд. грн. на одного заемщика с учетом связанных лиц. Базовая ставка банка не может превышать 18% годовых, а государство будет компенсировать 5,5 процентных пункта.

Минимальный лимит финансирования составляет 100 млн грн, а для проектов на территориях возможных или активных боевых действий – 30 млн грн.

Деньги можно тратить не только на восстановление

Программа была распространена на восстановление и строительство объектов распределенной генерации, топливной и складской логистики и предприятий перерабатывающей промышленности.

Средства можно направлять на повышение устойчивости объектов — например, строительство подземных резервуаров или углубление технологического оборудования.

Для компаний оптовой и розничной торговли предусмотрена возможность финансировать пополнение оборотного капитала для восстановления товарных запасов, утраченных из-за русских атак.

По данным Минэкономики, с начала 2026 года зафиксировано 293 атаки на объекты группы "Нафтогаз", а с конца августа было повреждено или уничтожено около 2,1 млн. из 5 млн. кв. м современных складских площадей.

Киев добавили к территориям повышенного риска

Отдельно правительство расширило механизм страхования военных рисков. В территории повышенного риска включили Киев и Киевскую область.

Для топливного сектора страхования теперь может охватывать не только здания и оборудование АЗС, но и резервуары, топливо и транспорт для его перевозки.

По словам заместителя министра экономики и окружающей среды Украины Егора Перелыгина, рыночная стоимость страхования военных рисков сейчас может составить 5–15% страховой суммы, а для части прифронтовых территорий такое покрытие вообще недоступно.

Бизнес просит увеличить компенсацию убытков

Минэкономики также предлагает создать отдельный бюджетный фонд для компенсации убытков бизнеса в результате военных рисков.

В ходе опроса участников семинара 81% из 79 респондентов назвали действующий лимит компенсации в 30 млн грн недостаточным. 63% поддержали увеличение покрытия до $10 млн, еще 24% - до $5 млн.

Именно до $10 млн. Минэкономики предлагает поднять возможный уровень компенсации в рамках будущего фонда. Его модель и источники финансирования еще не прорабатываются.

Напомним, в сентябре правительство уже расширило страхование военных рисков : Киев и область включили в территории повышенного риска, а максимальную компенсацию страховой премии увеличили с 3 млн до 5 млн грн в год для одного предприятия.

Автор:
Татьяна Гойденко

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