Для возобновления бизнеса после обстрелов хотят создать фонд на $3–4 млрд

Минэкономики готовит новый механизм компенсации военного ущерба бизнесу со специальным фондом в размере около $3–4 млрд. Предприятие сможет претендовать на компенсацию до $10 млн за поврежденные или уничтоженные активы, а запустить программу планируют с января 2027 года при условии принятия необходимых решений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минэкономики.

По предварительным оценкам ведомства, ежегодные потери основных средств бизнеса из-за войны войны могут составить $4–10 млрд и более. В то же время, текущая емкость рынка страхования и перестрахования оценивается максимум в $1–1,5 млрд, а в наиболее рисковых и прифронтовых регионах страховое покрытие фактически недоступно.

Откуда будут брать деньги

Целевой объем фонда составит около $3–4 млрд.

Приблизительно $1 млрд планируют обеспечить за счет государственного финансирования. Одним из предложенных источников является повышение общей ставки НДС на 1 процентный пункт.

Еще $2–3 млрд. Минэкономики рассчитывает привлечь от международных партнеров. Дополнительным источником станут взносы самих участников программы.

Предприятие должно платить 2% от выбранного лимита покрытия.

Механизм планируется построить по принципу First-loss: государство будет покрывать первую часть убытков в пределах установленного лимита.

Максимальная государственная компенсация будет составлять до $10 млн. на одно юридическое лицо.

Если возможные потери превышают этот уровень, остальные риски предприятие сможет дополнительно застраховать на частном рынке.

Компенсации предусмотрены за повреждение или уничтожение зданий, оборудования и инженерных сетей, используемых в работе предприятия.

После представления полного пакета документов решение о выплате и самой компенсации должно осуществляться в течение 30 календарных дней. В указанных случаях срок смогут продлить до 60 дней.

Кто сможет получить компенсацию

Механизм предлагают распространить на крупный, средний и малый бизнес по всей подконтрольной Украине территории.

На первом этапе в программу планируется включить предприятия перерабатывающей промышленности, агросектора, транспорта, водоснабжения, энергетики, здравоохранения, образования, торговли и добывающей промышленности.

Администрировать программу планируется через Экспортно-кредитное агентство.

Сейчас Минэкономики совместно с Министерством финансов, Национальным банком, ЭКА, страховым рынком и международными партнерами разрабатывает финансовую и операционную модель механизма.

Следующими этапами должно стать определение источников финансирования, необходимые изменения в законодательство и принятие нормативной базы. Ориентир для запуска программы – январь 2027 года.

Напомним, правительство расширило программу страхования военных рисков для бизнеса и упростило условия получения компенсаций. В список территорий повышенного риска включили Киев и Киевскую область, а максимальную компенсацию страховой премии увеличили с 3 до 5 млн грн в год для одного предприятия.