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Правительство планирует повысить налоги, чтобы компенсировать бизнесу потери от атак РФ

гривны
НДС могут повысить до 21% / Depositphotos

Министерство экономики и окружающей среды предлагает создать специальный страховой фонд для компенсации бизнеса активов, утраченных из-за российских обстрелов. Его объем может составить $2–3 млрд, а одним из источников финансирования рассматривается повышение базовой ставки НДС на один процентный пункт — с нынешних 20% до 21%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

По предварительной модели одно юридическое лицо сможет претендовать на компенсацию потери активов в размере до $10 млн.

Спецфонд планируют формировать из трех источников:

  • взносов бизнеса в размере 2% стоимости активов;
  • средств от повышения ставки НДС на один процентный пункт;
  • дополнительное финансирование международных партнеров.

В Минэкономики рассчитывают, что вклад Украины в фонд, сформированный за счет дополнительных поступлений НДС, поможет привлечь от международных партнеров, по меньшей мере, сопоставимый объем финансирования.

Программа будет предусматривать компенсацию так называемых первых убытков — first loss. Такой механизм должен покрывать первоначальную часть возможных потерь и в то же время упрощать предприятиям доступ к коммерческому страхованию военных рисков.

Если предложение будет поддержано правительством и Верховной Радой, новый механизм может заработать с 1 января 2027 года. Администрировать его планируют через государственное экспортно-кредитное агентство.

При этом программа не будет распространяться на товары. Воспользоваться ею по предварительной концепции смогут только плательщики НДС.

Участники обсуждений объяснили выбор НДС как источника наполнения фонда желанием охватить разные отрасли и минимизировать влияние на цены по сравнению с альтернативами, в частности дополнительной импортной пошлиной.

За восемь месяцев 2026 года в общий фонд госбюджета поступило 433,8 млрд грн НДС из импортных товаров и 218,3 млрд грн НДС из производимых в Украине товаров с учетом возмещения.

Минэкономики ранее оценивало потери активов украинского бизнеса в результате российских обстрелов в 2026 году примерно в $10 млрд.

Повышение НДС пока не принято решением. Для запуска предложенной модели нужны решения Кабмина и парламента.

Напомним, в августе Минэкономики уже готовило изменения в защиту бизнеса от военных рисков после масштабных ударов по складам в Киевской области. Тогда предлагалось расширить перечень страхуемого имущества и увеличить до 5 млн грн компенсацию страховой премии, тогда как лимит самого страхового покрытия оставался на уровне 30 млн грн.

Автор:
Татьяна Гойденко

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