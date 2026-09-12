Уряд планує підвищити податки, щоб компенсувати бізнесу втрати від атак РФ

Міністерство економіки та довкілля пропонує створити спеціальний страховий фонд для компенсації бізнесу активів, втрачених через російські обстріли. Його обсяг може становити $2–3 млрд, а одним із джерел фінансування розглядають підвищення базової ставки ПДВ на один відсотковий пункт — із нинішніх 20% до 21%.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

За попередньою моделлю, одна юридична особа зможе претендувати на компенсацію втрати активів у розмірі до $10 млн.

Спецфонд планують формувати з трьох джерел:

внесків бізнесу в розмірі 2% вартості активів;

коштів від підвищення ставки ПДВ на один відсотковий пункт;

додаткового фінансування міжнародних партнерів.

У Мінекономіки розраховують, що внесок України до фонду, сформований за рахунок додаткових надходжень ПДВ, допоможе залучити від міжнародних партнерів щонайменше співставний обсяг фінансування.

Програма передбачатиме компенсацію так званих перших збитків — first loss. Такий механізм має покривати початкову частину можливих втрат і водночас спрощувати підприємствам доступ до комерційного страхування воєнних ризиків.

Якщо пропозицію підтримають уряд і Верховна Рада, новий механізм може запрацювати з 1 січня 2027 року. Адмініструвати його планують через державне Експортно-кредитне агентство.

При цьому програма не поширюватиметься на товари. Скористатися нею, за попередньою концепцією, зможуть лише платники ПДВ.

Учасники обговорень пояснили вибір ПДВ як джерела наповнення фонду бажанням охопити різні галузі та мінімізувати вплив на ціни порівняно з альтернативами, зокрема додатковим імпортним митом.

За вісім місяців 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 433,8 млрд грн ПДВ з імпортних товарів та 218,3 млрд грн ПДВ із вироблених в Україні товарів з урахуванням відшкодування.

Мінекономіки раніше оцінювало втрати активів українського бізнесу внаслідок російських обстрілів у 2026 році приблизно у $10 млрд.

Підвищення ПДВ поки не є ухваленим рішенням. Для запуску запропонованої моделі потрібні рішення Кабміну та парламенту.

Нагадаємо, у серпні Мінекономіки вже готувало зміни до захисту бізнесу від воєнних ризиків після масштабних ударів по складах у Київській області. Тоді пропонувалося розширити перелік майна, яке можна страхувати, та збільшити до 5 млн грн компенсацію страхової премії, тоді як ліміт самого страхового покриття залишався на рівні 30 млн грн.