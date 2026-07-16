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Великий бізнес забезпечив майже половину податкових надходжень в бюджет України

гривні
Майже половину надходжень до бюджету України перерахували великі платники / Shutterstock

Упродовж першого півріччя 2026 року компанії з Реєстру великих платників податків перерахували до зведеного бюджету України 579,6 млрд грн. Ця сума становить 48,8% від усіх податкових надходжень. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року фінансові надходження від великого бізнесу зросли на 40,1 млрд грн, або на 7,4%.

"Майже кожна друга гривня податків, яка сьогодні надходить до бюджету України, – це внесок великого бізнесу", – зазначила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

За підсумками січня-червня 2026 року найбільше зростання продемонстрували такі надходження:

  • податок на прибуток підприємств — на 19,5 млрд грн; 
  • податок та збір на доходи фізичних осіб — на 13,3 млрд грн; 
  • податок на додану вартість — на 9,9 млрд грн; 
  • акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів — на 8,6 млрд грн; 
  • рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення — на 7,10 млрд грн.

Найбільше зростання сплати податків зафіксовано у таких сферах господарювання:

  • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — збільшення на 15,9 млрд грн; 
  • фінансова та страхова діяльність — збільшення на 15,10 млрд грн; 
  • переробна промисловість — збільшення на 11,3 млрд грн.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2026 року лідером за обсягом сплачених податків до зведеного бюджету України стала переробна промисловість. На цю галузь припало 17,6% від загальної суми надходжень, тобто практично кожна п'ята сплачена гривня.

Автор:
Тетяна Ковальчук