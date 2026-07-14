Переробна промисловість стала лідером зі сплати податків: галузь дає кожну п'яту гривню

За підсумками першого півріччя 2026 року лідером за обсягом сплачених податків до зведеного бюджету України стала переробна промисловість. На цю галузь припало 17,6% від загальної суми надходжень, тобто практично кожна п'ята сплачена гривня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

Очільниця ДПС зазначила, що український бізнес продовжує демонструвати незламність, долаючи виклики з енергопостачанням та зберігаючи робочі місця, попри постійні атаки ворога на інфраструктуру та промислові об'єкти.

Окрім переробної промисловості, значну частку податкових надходжень у першому півріччі сформували такі сфери:

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту — 15,9%;

Державне управління й оборона, обов'язкове соцстрахування — 12,0%;

Фінансова та страхова діяльність — 11,5%.

Саме ці галузі продемонстрували найбільше зростання сплати податків порівняно з першим півріччям 2025 року.

Зокрема, переробна промисловість збільшила відрахування до бюджету на 33,5 мільярда гривень (або на 19,1%). Сфера державного управління й оборони сплатила більше на 21,3 мільярда гривень (+17,5%), оптова та роздрібна торгівля — на 18,6 мільярда гривень (+10,9%), а підприємства з постачання електроенергії, газу та пари збільшили сплату на 18,3 мільярда гривень (+28,5%).

За словами Лесі Карнаух, завданням податкової служби залишається підтримка чесних платників, ліквідація штучних бар'єрів та створення якісних сервісів для розвитку підприємництва у складних умовах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що переробка випередила торгівлю та стала найбільшим джерелом наповнення бюджету України. Підприємства переробної промисловості за підсумками січня-травня 2026 року забезпечили 17,9% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету країни.