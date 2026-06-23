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Економіка України зростає третій місяць поспіль: які галузі демонструють найкращі показники
Економіка України показує позитивну динаміку третій місяць поспіль. У травні 2026 року реальний валовий внутрішній продукт зріс на 0,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).
Головним фактором підтримки переробної промисловості у травні став стабільніший доступ до електроенергії. Водночас енергетичний сектор та транспортна інфраструктура все ще відчувають наслідки російських ракетних та дронових атак.
За оцінками аналітиків ІЕД, у травні 2026 року виробництво електрики та розподіл газу впали на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Транспортна сфера також скоротилася на 4,2%, хоча темпи падіння уповільнилися через низьку базу порівняння 2025 року. Щодо морських портів, то за січень-травень 2026 року ними оброблено 35 млн тон вантажів, а залізницею перевезено 3,12 млн т зернових, що на 5,8% більше порівняно з квітнем і є максимальним місячним показником від початку поточного року.
Попри загальний спад в енергетиці, чотири ключові сектори економіки показали зростання. Статистика за галузями у травні виглядає так:
- добувна промисловість зросла на 6% за рахунок збільшення видобутку газу;
- будівництво збільшило обсяги приблизно на 5%;
- торгівля зросла на 4,8% через підвищення споживчого попиту населення;
- переробна промисловість додала 2% завдяки кращому забезпеченню підприємств електроенергією.
Нагадаємо, за оцінкою НБУ у першому кварталі 2026 року реальний ВВП України скоротився на 0,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проти попереднього кварталу падіння з урахуванням сезонного фактора становило 0,7%.