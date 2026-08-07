Атаки дронів у Чорному морі зрізали експорт казахської нафти на п'яту частину

Удари безпілотників у Чорному морі призвели до скорочення обсягів відвантаження нафти через термінал Каспійського трубопровідного консорціуму КТК у липні на п'яту частину. Це вдарило по експорту Казахстану та західних нафтових гігантів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

За даними джерел видання, у липні обсяги відвантаження впали більш ніж на 20% від запланованого графіка — до 1,2–1,3 млн барелів на добу (б/д). Для світового ринку це означає втрату близько 400 тис. б/д нафти марки CPC Blend.

Трубопровід КТК, який транспортує нафту з родовищ Казахстану до російського чорноморського порту Новоросійськ, забезпечує близько 2% світових постачань. Основні обсяги тут видобувають за участі американських компаній Chevron та ExxonMobil.

Робота термінала КТК регулярно зупиняється з середини липня. За даними аналітичної компанії Kpler, на початку серпня експорт залишається низьким і становить 1,1–1,2 млн б/д. Через збої на маршруті видобуток нафти в Казахстані у липні скоротився на 14% порівняно з червнем.

Офіційні представники консорціуму від коментарів утримуються, а Казахстан практично не має альтернативних шляхів для перенаправлення таких обсягів сировини.

Нагадаємо, у липні Україна завдала щонайменше 30 ударів по нафтогазовій інфраструктурі РФ. Під атаки потрапили НПЗ, танкери, а також трубопровідна та морська інфраструктура, що стало другим найвищим показником з початку повномасштабного вторгнення.