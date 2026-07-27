Найбільший нафтовий порт РФ у Чорному морі відновив роботу після атак безпілотників

Найбільший російський нафтовий порт у Чорному морі відновив навантаження сирої нафти після кількох днів вимушеної паузи, спричиненої несприятливими погодними умовами та зростанням кількості атак безпілотників у регіоні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Танкер класу Suezmax під назвою Suez Ice Supreme залишив нафтовий термінал "Шесхарис" у Новоросійську в неділю. Потужність цього терміналу протягом року становила в середньому 650 тисяч барелів на добу, однак відвантаження довелося призупинити у вівторок через активізацію українських дронів у акваторіях Чорного та Азовського морів, а також через штормове попередження.

Російський оператор трубопроводів "Транснефть", який володіє терміналом, та компанія-менеджер судна Universal Tanker Management утрималися від коментарів.

Збільшення кількості атак минулого тижня також призвело до тимчасового припинення роботи сусіднього терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, через який експортується казахська нафта, та змусило тамтешніх видобувників скоротити обсяги виробництва. Як зазначає Міненерго Казахстану, термінал КТК вже повернувся до роботи.

Стабілізація експортних потоків із Новоросійська має послабити тиск на світовий нафтовий ринок, який також відчуває відносне полегшення після паузи у щоденних ударах США по об'єктах в Ірані.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Казахстан припиняє постачання нафти Чорним морем через атаки дронів. Країна тимчасово призупиняла транспортування сировини до термінала Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська через загрозу безпеці танкерів.