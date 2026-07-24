Росія оголосила свої води в Чорному морі небезпечними для судноплавства

Росія оголосила свою виключну економічну зону в Чорному морі небезпечною для судноплавства, попередивши про загрозу атак безпілотників. Таке рішення ухвалили після серії ударів по пов'язаних із РФ суднах, серед яких були танкери та кораблі, що заходили до російських портів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

РФ заявила про загрозу для судноплавства

Росія попередила судна про небезпеку навігації у своїй виключній економічній зоні в Чорному морі після серії атак на пов’язані з РФ кораблі.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на бюлетень Міністерства оборони Росії від 22 липня, у попередженні йдеться про можливу загрозу з боку безпілотників.

Російська виключна економічна зона в Чорному морі охоплює морські підходи до кількох важливих портів, зокрема Новоросійська - одного з головних експортних центрів Росії.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, у період із 8 до 20 липня в Чорному та Азовському морях були атаковані щонайменше 124 судна, пов’язані з Росією. Серед них, за даними української сторони, 89 - танкери.

Водночас Росія продовжує завдавати ударів по українських портах Одеса та Чорноморськ. На тлі загострення ситуації окремі судновласники тимчасово призупинили заходження до українських портів для завантаження аграрної продукції.

Нагадаємо, українські сили в ніч на 15 липня 2026 року здійснили масштабну атаку на російську морську логістику в Чорному морі, уразивши 17 нафтових танкерів, два газовози та один буксир. Ця успішна операція стала продовженням серії ударів в Азовському морі та є частиною стратегії Києва з блокування експорту палива, яке фінансує воєнний бюджет Кремля.

За заявами Генштабу України, з 8 до 20 липня в Чорному та Азовському морях атакували щонайменше 124 пов'язані з Росією судна, зокрема 89 танкерів.