Україна за ніч атакувала 17 російських нафтових танкерів та два газовози у Чорному морі

Українські сили в ніч на 15 липня 2026 року здійснили масштабну атаку на російську морську логістику в Чорному морі, уразивши 17 нафтових танкерів, два газовози та один буксир. Ця успішна операція стала продовженням серії ударів в Азовському морі та є частиною стратегії Києва з блокування експорту палива, яке фінансує воєнний бюджет Кремля.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву командира підрозділу безпілотників Роберта Бровді, опубліковану Bloomberg.

За словами військового, “перший раунд морської битви завершено” після того, як українські сили за останні дні уразили понад 100 пов'язаних із Росією суден в Азовському морі. Наразі ж операції перемістилися у Чорне море.

Масштаб нічної атаки та уражені цілі

У ніч на середу під удар українських безпілотників у Чорному морі потрапили такі судна:

17 нафтових танкерів;

2 газовози;

1 буксир.

Офіційний звіт уражень військове командування пообіцяло надати згодом. Журналісти Bloomberg зазначають, що наразі не мають можливості самостійно перевірити точну кількість пошкоджених суден.

Чому Чорне море є критично важливим для експорту РФ

Чорне море є ключовим маршрутом для експорту російської сирої нафти. Будь-які перебої в цьому регіоні здатні суттєво обмежити морські постачання РФ, які нещодавно досягли найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, через найбільший російський чорноморський порт Новоросійськ у червні відвантажували понад 980 000 барелів сирої нафти на добу. Це становить понад 20% від загального обсягу морського експорту нафти з Росії.

Крім того, у Чорному морі розташований термінал Каспійського трубопровідного консорціуму — найбільший маршрут для експорту казахської нафти, яким також транспортується частина російської сировини. Лише минулого тижня український дрон уже атакував нафтовий танкер, який прямував до об'єктів КТК.

Реакція Кремля та удари по українських портах

Після нещодавніх атак на російські кораблі в Азовському морі Москва була змушена призупинити судноплавство через Дон-Азовський канал та закрити Керченську протоку.

Водночас Росія продовжує атакувати українську портову інфраструктуру. Міністерство оборони РФ заявило, що в ніч на 15 липня завдало ударів по портах Одеси, Чорноморська та Дніпро-Бузького порту, стверджуючи про пошкодження чотирьох суден.

Нагадаємо, Україна вважає законними удари по тіньовому флоту Росії. Київ наполягає, що судна російського тіньового флоту, які транспортують нафтопродукти для фінансування військового бюджету Кремля, є легітимними військовими цілями, а не звичайними комерційними суднами.