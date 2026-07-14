Ще один великий НПЗ у Росії зупинив роботу після атаки українських дронів

Сизранський нафтопереробний завод "Роснефти" у Самарській області повністю зупинив переробку сировини з 12 липня після атаки українських дронів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

За словами співрозмовників агентства, після нальоту дронів12 липня на заводі потужністю 8,5 млн. тонн на рік зазнала пошкоджень установка первинної переробки АВТ-5, яка забезпечувала 29% потужності НПЗ (7,1 тисячі тонн на добу).

Друга установка АВТ-6, що дає 71% потужності заводу, була зупинена ще наприкінці травня, також після атаки БПЛА.

З 13 липня Сизранський НПЗ припинив реалізацію нафтопродуктів на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі.

Сизранський НПЗ, який випускає щорічно близько 800 тисяч тонн бензину і 1,5 млн тонн дизпалива, став четвертим російським нафтозаводом, який зупинив виробництво у липні.

За даними джерел Reuters, у липні виробництв бензину в Росії впало до двох третин від внутрішнього споживання - 75-80 тисяч тонн на добу при попиті в літні місяці близько 115-120 тисяч тонн. Випуск дизельного палива скоротився на 40% від норми і зараз приблизно дорівнює внутрішньому споживанню, проте надлишкових обсягів для експорту нафтокомпанії більше не мають, оцінювали співрозмовники агентства.

Удари по російським НПЗ

В останні місяці українські безпілотники регулярно завдають ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів.

Серед нафтопереробних заводів, що зазнали атак, — Кіриський НПЗ, Московський і Рязанський НПЗ, а також заводи в Нижньому Новгороді та Ярославлі.

Також Омський нафтопереробний завод, що є найбільшим у Росії, призупинив роботу після атаки українських дронів, яка відбулася 6 липня.

Московський нафтопереробний завод "Газпромнефти", який двічі потрапив під удари безпілотників у червні, не зможе відновити роботу до 2027 року.

Українські атаки вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це країна зіткнулася з паливною кризою, яка вже призвела до черг на АЗС, обмежень на продаж бензину та зростання напруги в регіонах.