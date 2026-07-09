Українські атаки вивели з ладу до 40% нафтопереробки Росії

Українські атаки дронів могли вивести з ладу від 20% до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це країна зіткнулася з паливною кризою, яка вже призвела до черг на АЗС, обмежень на продаж бензину та зростання напруги в регіонах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

За оцінкою видання, дефіцит пального безпосередньо зачіпає близько 50 млн росіян, або 35% населення країни.

У деяких регіонах час очікування на заправках сягає кількох днів, а місцева влада вводить обмеження на продаж пального.

Паливний тиск на Росію посилився у травні, коли Україна активізувала удари дронами по російській нафтовій інфраструктурі. За даними Financial Times, під атаки потрапили 10 найбільших НПЗ Росії, зокрема

Омський нафтопереробний завод, розташований приблизно за 2,5 тис. км від лінії фронту. На нього припадає близько 7% нафтопереробних потужностей країни.

Росія припинила публікувати значну частину даних щодо роботи галузі, тому точний масштаб пошкоджень оцінити складно. Водночас більшість аналітиків, оцінюють частку виведених з ладу потужностей у 20-40%.

За словами керівника відділу енергетичних та кліматичних досліджень Київської школи економіки Бориса Додонова, у червні Росія в середньому переробляла 4,1 млн барелів нафти на добу. Це на 28% менше за середній показник останніх п'яти років і на 35% нижче від номінальної потужності.

Першим регіоном, який відчув дефіцит, став тимчасово окупований Крим. Там оголосили надзвичайний стан, фіксуються відключення електроенергії, а бензин продають за електронними талонами.

Нагадаємо, Омський нафтопереробний завод, що є найбільшим у Росії, призупинив роботу після атаки українських дронів, яка відбулася 6 липня.