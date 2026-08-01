У Полтаві зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти"

У Полтаві внаслідок російської атаки зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти". Працівники перебували в укриттях, тому загиблих і постраждалих немає.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нової пошти".

Наразі триває ліквідація наслідків атаки. Кількість і вартість пошкоджених відправлень компанія ще встановлює.

"Нова пошта" задіяла резервні логістичні маршрути, щоб зменшити можливі затримки у доставці.

Компанія також заявила, що компенсує клієнтам оголошену вартість відправлень, знищених під час удару.

Статус конкретних відправлень клієнти можуть перевірити у застосунку або на сайті компанії.

Атаки на інфраструктуру "Нової пошти"

Нагадаємо, протягом останньої доби російські війська також завдали удару по відділенню "Нової пошти" у Вінницькій області. Внаслідок атаки поранення отримали п'ятеро людей, один із них — 19-річний хлопець — перебуває у стані середньої тяжкості.

У ніч на 30 липня під час чергової масованої атаки на територію України російські війська завдали удару по сортувальному терміналу компанії "Нова пошта" в Полтаві.

25 липня черговий російський удар прийшовся по території автодвору сортувального терміналу "Нової пошти" в Сумах. Унаслідок атаки загинули троє водіїв партнерів-перевізників компанії. А на початку липня було пошкоджено сортувальний термінал "Нової пошти" у Кривому Розі та у Дніпрі.

Також унаслідок російської ракетної атаки в Києві було знищено найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти".