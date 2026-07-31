Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" на Дніпропетровщині: що буде з посилками

Протягом останньої доби внаслідок серії ударів РФ по Дніпропетровській області було знищено сортувальний термінал компанії “Нова пошта”.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

За попередніми даними, під час обстрілу співробітники об'єкта перебували в укриттях, завдяки чому ніхто не постраждав.

На місці влучання триває ліквідація наслідків атаки. Оцінку масштабів пошкодження вантажів та встановлення деетальної інформації щодо знищених відправлень фахівці компанії проведуть найближчим часом.

У "Новій пошті" запевнили, що компенсують клієнтам оголошену цінність усіх посилок та відправлень, які були втрачені внаслідок ворожого удару.

Для мінімізації можливих затримок у доставці логістичний оператор негайно задіяв резервні маршрути.

У компанії наголошують, що попри постійні ворожі атаки, "Нова пошта" продовжує працювати у штатному режимі, а актуальний статус відправлень клієнти можуть відстежувати через мобільний застосунок або на офіційному сайті.

Атаки на інфраструктуру "Нової пошти"

Нагадаємо, протягом останньої доби російські війська також завдали удару по відділенню "Нової пошти" у Вінницькій області. Внаслідок атаки поранення отримали п'ятеро людей, один із них — 19-річний хлопець — перебуває у стані середньої тяжкості.

У ніч на 30 липня під час чергової масованої атаки на територію України російські війська завдали удару по сортувальному терміналу компанії "Нова пошта" в Полтаві.

25 липня черговий російський удар прийшовся по території автодвору сортувального терміналу "Нової пошти" в Сумах. Унаслідок атаки загинули троє водіїв партнерів-перевізників компанії. А на початку липня було пошкоджено сортувальний термінал "Нової пошти" у Кривому Розі та у Дніпрі.

Також унаслідок російської ракетної атаки в Києві було знищено найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти".