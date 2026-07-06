У Дніпрі РФ поцілила у сортувальний термінал "Нової пошти"

6 липня у Дніпрі внаслідок ранкової атаки пошкоджено сортувальний термінал "Нової пошти". Загиблих і постраждалих немає, а доставка відправлень здійснюється за графіком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нової пошти".

Після влучання на території терміналу виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Інформацію про можливі пошкодження вантажів встановлять після завершення роботи екстрених служб.

У компанії повідомили, що вже задіяли резервні логістичні схеми. Відправлення продовжують доставляти за графіком.

Актуальну інформацію про статус посилок клієнти можуть перевірити в мобільному застосунку та на сайті "Нової пошти".

Також вчора ворог поцілив у сортувальний термінал "Нової пошти" на Чернігівщині.