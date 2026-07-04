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Дрони атакували відділення "Нової пошти" в Запоріжжі

“Нова пошта”
Дрони атакували відділення "Нової пошти" в Запоріжжі

Російські FPV-дрони атакували відділення №7 "Нової пошти" в Запоріжжі. Унаслідок удару загинув 50-річний водій компанії Валерій Гафикін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нової пошти".

Після атаки відділення зазнало пошкоджень. На місце прибули рятувальники, працівники екстрених служб і правоохоронці.

У компанії повідомили, що підтримують зв'язок із родиною загиблого та надають необхідну допомогу. "Нова пошта" також візьме на себе організацію поховання працівника.

Логістику після атаки оперативно перебудували. Затримок із доставкою не очікують, а відправлення клієнтів вціліли.

Нагадаємо, 17 червня російські війська завдали два удари БпЛА по сортувальному терміналу компанії “Нова пошта” у Сумах.

12 червня у Запоріжжі внаслідок ворожої атаки пошкоджено термінал “Нової пошти”. На момент удару всі працівники перебували в укриттях, постраждалих немає.

Автор:
Тетяна Гойденко