У "Новій пошті" розповіли, скільки посилок знищено ударом РФ по інноваційному терміналу

Найбільший і найсучасніший термінал "Нової пошти" в Києві, який зазнав значних пошкоджень під час російської ракетної атаки 15 червня, може частково відновити роботу вже цього тижня.

Як пише Delo.ua, про це співзасновник компанії Володимир Поперешнюк повідомив у коментарі "24 Каналу".

За його словами, постраждало приблизно 10 000 посилок, які було в контейнерах. Внаслідок удару трьох балістичних ракет було зруйновано два корпуси термінала. Попри масштабні руйнування, серед працівників немає загиблих чи поранених.

"У самому терміналі посилок було не дуже багато, вони зберігалися на вивіз. Будемо зв’язуватися з клієнтами, робити інвентаризацію і відшкодовуватимемо", – заявив Поперешнюк.

Він додав, що наразі на об’єкті триває оцінка збитків і відновлювальні роботи. Поперешнюк зауважив, що "Нова пошта" заздалегідь підготувала резервні логістичні маршрути, тому інші відправлення, що вже рухаються Україною, "йдуть практично без збоїв за графіком".

"В цілому логістика вся працює. Термінал буде тимчасово зачинений. Думаю, що почнемо працювати вже на цьому тижні, а далі – декілька місяців для повного відновлення", – підкреслив співзасновник "Нової пошти".

Найбільший сортувальний центр "Нової пошти" в Києві вартістю 15 млн євро

Нагадаємо, унаслідок російської ракетної атаки 15 червня в Києві було знищено найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти".

Об’єкт був обладнаний сучасними автоматизованими системами сортування посилок, виробленими нідерландською компанією Vanderlande. Термінал мав ключове значення для логістичних процесів, оскільки забезпечував оперативне сортування та обробку значних обсягів відправлень.

Загальна сума інвестицій в проєкт склала 15 млн євро.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

12 червня у Запоріжжі внаслідок ворожої атаки пошкоджено термінал "Нової пошти". На момент удару всі працівники перебували в укриттях, постраждалих немає.

А вночі 8 червня внаслідок чергової ворожої атаки було пошкоджено депо №5 компанії "Нова пошта" у Харкові.