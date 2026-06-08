Росіяни знищили депо "Нової пошти" у Харкові з посилками на мільйон гривень

Вночі 8 червня внаслідок чергової ворожої атаки було пошкоджено депо №5 компанії "Нова пошта" у Харкові. Російський безпілотник влучив у дах депо, що спричинило пожежу та часткове обвалення будівельних конструкцій.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба поштового оператора.

Наразі на місці події працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби. Через сильне задимлення, пошкодження покрівлі та загрозу подальших обвалів доступ до внутрішніх приміщень складу наразі обмежений.

За попередніми даними компанії, всередині термінала знаходилося 363 посилки, загальна вартість яких становить близько 1 мільйона гривень.

Стан цих вантажів наразі уточнюється, проте у "Новій пошті" вже запевнили, що повністю компенсують клієнтам оголошену вартість усіх знищених або пошкоджених відправлень, а деталі процедури відшкодування нададуть згодом.

Співробітники не постраждали, оскільки на момент атаки депо не працювало і людей у приміщенні не було.

Повідомляється, що незважаючи на регулярні удари по логістичних вузлах, оператор продовжує безперебійну роботу в регіоні. Компанія оперативно задіяла заздалегідь підготовлені резервні логістичні схеми та сценарії забезпечення бізнес-процесів.

Дізнатися про статус своїх посилок клієнти можуть у штатному режимі через офіційний сайт або мобільний застосунок.

Нагадаємо, 3 червня у Дніпрі внаслідок атаки ворожого безпілотника зазнав пошкоджень інноваційний термінал компанії “Нова пошта”. Під ударом опинилися сотні вантажів та посилок клієнтів.