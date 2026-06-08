Россияне уничтожили депо "Новой почты" в Харькове с посылками на миллион гривен

Ночью 8 июня в результате очередной вражеской атаки было повреждено депо №5 компании "Новая почта" в Харькове. Российский беспилотник попал в крышу депо, что повлекло за собой пожар и частичное обрушение строительных конструкций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

В настоящее время на месте происшествия работают подразделения ГСЧС и другие экстренные службы. Из-за сильного задымления, повреждения кровли и угрозы дальнейших обвалов доступ к внутренним помещениям склада ограничен.

По предварительным данным компании, внутри терминала находилось 363 посылки, общая стоимость которых составляет около 1 миллиона гривен.

Состояние этих грузов уточняется, однако в "Новой почте" уже заверили, что полностью компенсируют клиентам объявленную стоимость всех уничтоженных или поврежденных отправлений, а детали процедуры возмещения предоставят впоследствии.

Сотрудники не пострадали, поскольку в момент атаки депо не работало и людей в помещении не было.

Сообщается, что, несмотря на регулярные удары по логистическим узлам, оператор продолжает бесперебойную работу в регионе. Компания оперативно задействовала предварительно подготовленные резервные логистические схемы и сценарии обеспечения бизнес-процессов.

Узнать статус своих посылок клиенты могут в штатном режиме через официальный сайт или мобильное приложение.

Напомним, 3 июня в Днепре в результате атаки вражеского беспилотника получил повреждения инновационный терминал компании "Новая почта". Под ударом оказались сотни грузов и посылок клиентов.